Keitijai Perijai ir pārsteidzošs plāns par saderināšanās gredzenu
Amerikāņu popzvaigzne Keitija Perija un bijušais Kanādas premjerministrs Džastins Trudo ir pāris kopš 2025. gada jūlija, un dziedātājai jau ir plāns par saderināšanās gredzenu.
Kā vēsta avoti, Keitija Perija jau domājot par kāzām ar Džastinu Trudo un pat apsverot iespēju pašai izvēlēties savu saderināšanās gredzenu.
Dziedātāja it kā precīzi zinot, kādu gredzenu vēlas, un esot gatava par to samaksāt pati.
Keitija Perija un Džastins Trudo
Kāds avots apgalvo, ka Keitija nevēlas, lai Džastins justos spiests tērēt milzīgu naudu saderināšanās gredzenam. Turklāt gredzens, kas iepaticies dziedātājai, maksājot krietni vairāk, nekā Džastins, iespējams, būtu gatavs par to izdot.
Taču Keitija labprātāk esot gatava pati nopirkt savu sapņu gredzenu, nekā samierināties ar tādu, kas viņai īsti nepatīk.
Pāris ir kopā jau vairāk nekā gadu, un Keitija atklāti stāstījusi, cik laimīga jūtas attiecībās ar Džastinu.
Aizvadītajā nedēļā hita “Dark Horse” izpildītāja sacīja, ka Džastins “noteikti ir pavisam citā līmenī” salīdzinājumā ar vīriešiem, ar kuriem viņa bijusi kopā iepriekš. Dziedātāja arī uzsvēra, ka Trudo vienmēr ir līdzās un viņu atbalsta. Keitija mīļoto nodēvējusi arī par savu “enkuru” un atzinusi, ka ir “ļoti iemīlējusies”.
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Oficiāli par pāra saderināšanos nekas vēl netiek ziņots. Tomēr dziedātājai pietuvināti cilvēki apgalvo, ka Keitija uzskata Džastinu par savu īsto vīrieti. Iepriekš Keitija bija precējusies ar Raselu Brendu, bet vēlāk saderinājās ar Orlando Blūmu. Keitijai un Orlando ir kopīga meita Deizija Dova.
Cilvēki no dziedātājas paziņu loka izteikušies, ka Perija cer, ka attiecības ar Trudo vainagosies ar laulību.