Nepagāja pat mēnesis Anglijā! Princis Harijs gatavojas viens pats doties uz ASV
Princis Harijs ar ģimeni Lielbritānijā nav pavadījis pat mēnesi, bet jau pavīdējusi ziņa par iespējamu atgriešanos ASV. Turklāt šoreiz tiek runāts par Harija došanos uz Ņujorku vienatnē, bez Meganas.
Ceturtdien tika paziņots, ka 41 gadu vecais Saseksas hercogs būs viens no gaidāmā starptautiskā foruma “Clinton Global Initiative 2026” dalībniekiem. Sanāksme Ņujorkā norisināsies no 22. līdz 23. septembrim. Tāpēc izteikts pieņēmums, ka jau visdrīzākajā laikā princis Harijs atkal mēros ceļu pāri okeānam – tikai nepilnu mēnesi kopš viņš ar ģimeni ieradās Lielbritānijā, lai šeit pavadītu ilgāku laiku un bērni uzsāktu skolas gaitas.
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
Pagaidām nav apstiprināts, vai Harijs pasākumā piedalīsies klātienē vai attālināti. Tomēr iepriekšējā reizē, kad viņš 2024. gadā piedalījās “Clinton Global Initiative” pasākumā, princis uz to ieradās personīgi.
Ja Harijs šoreiz dosies uz Ņujorku, tas būs viņa pirmais zināmais brauciens uz ASV kopš augusta beigām, kad viņš kopā ar sievu Meganu Mārklu un bērniem – princi Ārčiju un princesi Lilibetu – atgriezās Lielbritānijā.
Šā gada foruma tēma ir “Kā mēs varam rīkoties pareizi?”. Kā norādīts paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem, tā mērķis ir iezīmēt “pozitīvu nākotnes redzējumu laikā, kad pasaulē pieaug satricinājumi un šķelšanās, bet valdību finansējums turpina sarukt”.
Pasākumā piedalīsies arī dažādu valstu ievērojami filantropijas, uzņēmējdarbības un politikas pārstāvji, tostarp Krisija Tīgena, Rīds Hofmans, Deivids Milibends un Kerija Maligena. Forumu rīko bijušais ASV prezidents Bils Klintons, Hilarija Klintone un viņu meita Čelsija Klintone.
Harija iepriekšējā uzstāšanās izpelnījās lielu uzmanību
2024. gadā, piedaloties šajā forumā, Harijs runāja par drošību internetā. Viņš bija viens no galvenajiem viesiem 90 minūšu ilgās diskusijas “Everything Everywhere All At Once” noslēgumā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Runājot no skatuves, princis parādīja sava tālruņa bloķēšanas ekrānu, uz kura bija redzama personīga viņa bērnu – Ārčija un Lilibetas – fotogrāfija.
Taču Harijam bija arī nopietns vēstījums klātesošajiem. “Šodien stāvu jūsu priekšā, lai runātu par plaši izplatītajiem draudiem, ko tiešsaistes pasaule rada mums visiem, jo īpaši mūsu bērniem,” viņš sacīja. “Ja laikmetā, kad mūsu dzīve ir cieši savijusies ar tehnoloģijām, mēs ļausim visam turpināties tāpat kā līdz šim, mēs nevaram atļauties uz tiešsaistes vidi raudzīties tikai kā uz peļņas, konkurences un straujas izaugsmes telpu.”
Jaunākie notikumi pēc karaļa vēstules Harijam un Meganai
Ziņas par Harija iespējamo braucienu izskanējušas neilgi pēc tam, kad princis un Megana paziņoja, ka viņus pārsteigusi karaļa Čārlza vārdā pirmdien nosūtītā vēstule, kurā norādīts, ka turpmāk pret viņiem izturēsies kā pret “privātpersonām”.
Harija tēvs karalis Čārlzs bija uzdevis karaļnama vadošajam amatpersonai nosūtīt vēstuli augsta līmeņa valdības un militāro aprindu pārstāvjiem, izklāstot vadlīnijas par Harija un Meganas statusu.
Megana, Harijs un princis Čārlzs
Ar vēstules saturu pāris tika iepazīstināts pulksten 13.59 – stundu pirms informācija pulksten nonāca plašsaziņas līdzekļos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Neilgi pēc tam Ugandas bruņoto spēku vadītājs paziņoja, ka valsts izstāsies no Harija dibināto “Invictus Games” dalībnieku vidus “Harija un Meganas muļķību dēļ”, vēstīja The Times”.
Žurnāls “Hello!” informē, ka pirmajā nedēļā pēc atgriešanās Lielbritānijā Saseksas hercogs personīgi runājis ar savu tēvu. Tomēr abu sarunas saturs sabiedrībai nav atklāts.