Maksimu Galkinu pārsteidz sievas Allas Pugačovas negaidītā atzīšanās ceļojumā Stambulā. VIDEO
Humorists Maksims Galkins publicējis jaunu video ar sievu Allu Pugačovu, kas uzņemts abu ceļojuma laikā Stambulā.
Video redzams, kā laulātais pāris sēž uz terases ar skatu uz pilsētu, un kādā brīdī dziedātāja negaidīti atzīstas, ka Turcijā viesojas pirmo reizi.
Sarunas laikā Alla Pugačova stāsta, ka iepriekš Turcijā nekad nav bijusi. Maksims Galkins ir acīmredzami pārsteigts un pārjautā: "Ko, tiešām?" "Pirmo reizi," atbild Pugačova.
"Tu nekad neesi bijusi Turcijā?" Maksims nespēj noticēt. "Nē," saka Pugačova. "Oho! Nu, Turcija bija gatavojusies," pajoko Galkins. Pēc tam viņš pavērš kameru pret Stambulas panorāmu. Kadrā redzami Zelta raga līča ūdeņi, pilsētas vēsturiskā apbūve un Suleimana mošeja.
Pugačovas atzīšanās izrādījās visai negaidīta. Savas ilgās karjeras laikā dziedātāja ir daudz ceļojusi un viesojusies visdažādākajās pasaules valstīs, tāpēc, spriežot pēc Maksima Galkina reakcijas, arī viņš nebija gaidījis uzzināt, ka Turcija Pugačovai līdz šim palikusi vēl neatklāts ceļojumu galamērķis.