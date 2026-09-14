72 gadus vecs aktieris atcēlis savas sestās kāzas - ar līgavu, kura ir 23 gadus jaunāka. Iepriekšējās šķiršanās izmaksājušas 60 miljonus
72 gadus vecais britu komiķis Džims Deividsons atcēlis savas sestās kāzas un izšķīries no 23 gadus jaunākās līgavas Natašas. Vai 60 miljoni sterliņu mārciņu, kas kopumā samaksāti par piecām iepriekšējām laulības šķiršanām, likuši apdomāties? Arī atceltās kāzas jau radījušas zaudējumus, bet aktieris apgalvo, ka jūtas pret mīļoto sievieti neesot zudušas.
Pārim bija paredzēts apprecēties jau pagājušajā gadā Hemptonkortas pilī Londonā, taču Deividsons kāzas atcēla un zaudēja par svinību vietu iemaksāto depozītu 10 000 mārciņu apmērā.
Deividsons iepriekš bijis precējies piecas reizes, un kāzu norises vietas izvēle savā ziņā bija ironiska atsauce uz viņa vētraino privāto dzīvi – Hemptonkortas pils savulaik bija karaļa Henrija VIII rezidence, bet viņam, kā zināms, bija sešas sievas.
Lai gan Deividsons bija gatavs sekot Tjūdoru karaļa piemēram un precēties sesto reizi, tagad viņš paziņojis, ka sestās kāzas tomēr nenotiks. Vienlaikus viņš uzsver, ka abi šķīrušies bez naida un aizvainojuma.
Laikrakstam “The Sun” viņš sacīja: “Nataša ir ārkārtīgi gādīga un apzinīga. Mēs nešķiramies tāpēc, ka vairs nemīlētu viens otru. Šī ir tāda pieaugušu cilvēku šķiršanās. Tagad tikai nav īstais brīdis, jo viņa tik daudz laika velta visiem apkārtējiem – un kā gan par to varētu viņai pārmest?”
Deividsons atklāja, ka abu atšķirīgo un saspringto darba grafiku dēļ viņiem nav izdevies atrast pietiekami daudz laika kopābūšanai, tāpēc pāris nolēmis iet katrs savu ceļu.
Attiecības ar 49 gadus veco Natašu aktieris sāka 2024. gada sākumā pēc šķiršanās no piektās sievas Mišelas Kotonas, ar kuru laulībā bija nodzīvojis 14 gadus.
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Kopā ar Natašu viņš apmeklēja britu politiķa Naidžela Farāža 60. dzimšanas dienas svinības restorānā “Boisdale” Londonas “Canary Wharf” rajonā. Toreiz Deividsons visiem stāstīja, ka nevar vien sagaidīt, kad varēs doties pie altāra.
Viņš apgalvoja, ka ir Natašā “līdz ausīm iemīlējies” un beidzot tic, ka atradis savu “īsto un vienīgo” sievieti. Viņš pat mudināja draugus, lai tie pārliecina: “Pasakiet, ka viņai vajadzētu mani apprecēt.”
Deividsons pat pārdēvēja savu 350 000 mārciņu vērto jahtu. Iepriekš tā bija nosaukta “Princese Mičija” par godu bijušajai sievai, bet jaunais nosaukums vēstīja “Lēdija Nataša”.
Farāža dzimšanas dienas svinībās 2024. gada jūnijā Deividsons kāpa arī uz skatuves un nespēja vien beigt slavēt savu jauno mīļoto, kura strādāja kopā ar aktieri kā ārštata asistente viņa platformā “ustreme.com”.
“Mana šķiršanās tikko ir oficiāli pabeigta, un tagad esmu šeit kopā ar savu jauno draudzeni,” viņš toreiz sacīja, pajokojot par savu iespaidīgo laulību skaitu un piebilstot, ka viņa dzīvē vēl esot vieta vienai sievai.
Lizija Kandija vietnē “Instagram” publicēja retu laimīgā pāra kopbildi, kurā viņi bija redzami kopā ar Maikla Džeksona bijušo miesassargu Metu Fidesu.
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Lai gan Nataša ir 23 gadus jaunāka par Džimu, pēc aktiera iepriekšējās laulības izjukšanas šķita, ka abu jaunajās attiecībās viss rit lieliski.
Deividsons iepriekš stāstīja, ka jau pārdevis Džordža laikmeta stila kotedžu Stokbridžā, Hempšīrā, kurā dzīvoja kopā ar Mišelu, un ir gatavs sākt “jaunu savas dzīves nodaļu”.
Viņš apgalvoja, ka joprojām uztur labas attiecības ar Mišelu, kuru apprecēja 2009. gadā, un plāno arī turpmāk apciemot bijušo sievu. Tiesa, viņam esot pārāk sāpīgi satikt suņus, par kuriem abi savulaik rūpējušies kopā.
“Nu, lūk, šodien šķiršanās beidzot ir oficiāli pabeigta. Viss ir galā. Es atkal esmu šķīries – šī ir mana piektā šķiršanās,” viņš sacīja intervijā, kas publicēta viņa straumēšanas platformā Ustreme. “Māja ir pārdota, un, cerams, martā darījums tiks pilnībā pabeigts. Mums visiem sākas jauna dzīves nodaļa.”
Viņš piebilda: “Šodien runāju ar Mišelu un novēlēju viņai visu to labāko. Esam sarunājuši, ka aizbraukšu pakaļ dažām savām mantām. Viņa teica, ka varu tur ierasties jebkurā laikā. Es atbildēju, ka braukšu tikai tad, ja suņu nebūs mājās, tāpēc palūdzu – ja piezvanīšu un teikšu, ka braucu, lai viņa izved suņus pastaigā. Es negribu šajā situācijā sev sagādāt vēl vairāk skumju.”
Džims, kurš 90. gados vadīja televīzijas raidījumus “The Generation Game” un “Big Break”, iepriekš par attiecībām ar Natašu sacīja, ka abi “dzīvo šai dienai un izbauda kopā būšanu”.
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“Tu nekad nezini, kas tevi sagaida aiz nākamā stūra, jo īpaši šajā trakajā, trakajā pasaulē,” viņš piebilda.
Par šķiršanos no Mišelas Deividsons paziņoja 2023. gada aprīlī pēc 20 kopā pavadītiem gadiem, 14 no tiem laulībā. Tolaik tika vēstīts, ka viņš esot bijis dziļi sarūgtināts par to, ka abiem nav izdevies glābt attiecības.
Pirmo reizi Deividsons apprecējās 1971. gadā ar savu bērnības mīlestību Sjū Volpolu. Laulībā piedzima meita Sāra Volpola-Deividsone, kurai tagad ir 51 gads, taču jau pēc gada pāris izšķīrās.
1981. gadā viņš apprecēja Džūliju Galiku. Abu laulībā piedzima dēls Kamerons, kuram tagad ir 41 gads. Pāris izšķīrās piecus gadus vēlāk – 1986. gadā.
Jau nākamajā gadā Deividsons trešo reizi devās pie altāra, apprecot žurnālisti un televīzijas raidījumu vadītāju Alisoni Holoveju. Arī šī laulība nebija ilga – tā izjuka nepilnu divu gadu laikā.
Ceturtā laulība tika noslēgta 1990. gadā ar bijušo “Page 3” modeli Treisiju Hiltoni un ilga desmit gadus. Pārim piedzima trīs bērni – Čārlijs (34), Freds (32) un Elsija (31).
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Ar piekto sievu Mišelu Kotonu aktierim bērnu nebija.