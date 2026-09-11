Gribēja īstu zirgu, bet tika pie iespaidīgas “Mans mazais ponijs” kolekcijas - pēc 40 gadiem aizraušanās atnesusi pasaules rekordu
Kāda sieviete Anglijā uzstādījusi neparastu Ginesa pasaules rekordu, savācot pasaulē lielāko "Mans mazais ponijs" (My Little Pony) suvenīru un rotaļlietu kolekciju.
43 gadus vecajai Mirandai Vorbijai no Lovestoftas pilsētas Safolkā oficiāli reģistrēti 4550 ar “Mans mazais ponijs” saistīti priekšmeti, un viņas sasniegums iekļauts jaunajā “Ginesa rekordi 2027” izdevumā. Tomēr kopš oficiālās uzskaites kolekcija kļuvusi vēl iespaidīgāka. Vorbija atklājusi, ka šobrīd viņai pieder jau aptuveni 7750 priekšmetu – un skaits turpina augt.
Aizraušanās ar krāsainajiem ponijiem sākusies jau bērnībā. Kad Mirandai bijuši aptuveni trīs gadi, viņa ļoti vēlējusies īstu zirgu, taču vecāki tam nepiekrita. “Es nezinu, vai biju redzējusi zirgu kādā laukā vai kur citur, bet es gribēju īstu zirgu, un vecāki pateica nē,” viņa stāstījusi BBC.
Drīz pēc tam rotaļlietu veikalā Miranda ieraudzījusi “Mans mazais ponijs” rotaļlietu. “Es to ieraudzīju plauktā, un ar to viss sākās. Pēc tam es biju pilnībā aizrāvusies,” viņa atceras.
Nopietni kolekcionēt Miranda sāka 1997. gadā, kad internetā un izsoļu vietnēs kļuva iespējams atrast tādus ponijus, kuru viņas bērnības kolekcijā nebija. Gadu gaitā kolekcija izaugusi tik liela, ka tā aizņem veselu istabu viņas mājā, kā arī atsevišķu noliktavas telpu. Miranda pieļauj, ka nākotnē ponijiem, iespējams, nāksies atvēlēt vēl vienu istabu.
Savā dzimtajā pilsētā viņa jau kļuvusi pazīstama kā sieviete “ar ponijiem”. “Es neredzu iespēju, ka kādreiz pārstāšu tos kolekcionēt. Lai kur es dotos, šķiet, vienmēr atrodu kaut ko jaunu, ko pievienot kolekcijai,” sacījusi Vorbija.
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Par iespēju pretendēt uz Ginesa pasaules rekordu viņa sākotnēji pat neesot zinājusi. Organizācijas pārstāvji ar viņu sazinājušies sociālajā tīklā “Facebook”, taču ziņa nonākusi citā iesūtnes sadaļā un palikusi nepamanīta vairākus mēnešus.
Kad Miranda beidzot izlasījusi vēstuli, sākumā domājusi, ka tas varētu būt mēģinājums izkrāpt informāciju. Tikai vēlāk viņa sapratusi, ka Ginesa rekordi patiešām vēlas noskaidrot, vai viņai pieder pasaulē lielākā “Mans mazais ponijs” kolekcija.
“Cilvēki man vienmēr teica: "Tev taču noteikti ir lielākā kolekcija." Es to īpaši nopietni neuztvēru, bet, kad sāku visu skaitīt, izrādījās, ka man ir vairāk, nekā pašai šķita,” viņa stāstījusi.
Pēc rekorda apstiprināšanas Miranda kādu brīdi vienkārši sēdējusi telpā starp saviem ponijiem un mēģinājusi aptvert notikušo. “Es paskatījos apkārt un nodomāju: man tiešām ir pasaulē lielākā "Mans mazais ponijs" kolekcija.”
Viņa uzsver, ka rekords viņai nozīmē ļoti daudz, taču vienlaikus vēlas iedrošināt arī citus kolekcionārus. “Ja jūs kolekcionējat to, kas jums patiesi patīk, tad tieši par to arī ir viss šis stāsts,” sacījusi rekordiste.