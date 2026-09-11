Vai Pols Vokers atgriezīsies pēdējā “Ātrs un bez žēlastības” filmā? Aktiera brālis komentē mākslīgā intelekta izmantošanu
Aktiera Pola Vokera brālis Kodijs Vokers nevēlas vēlreiz iesaistīties mirušā aktiera tēla atgriešanā “Ātrs un bez žēlastības” franšīzē. Lai gan mūsdienu tehnoloģijas ļautu Braienu O’Koneru atkal parādīt uz ekrāna ar mākslīgā intelekta palīdzību, Kodijs uzskata, ka tas ne vienmēr būtu pareizais risinājums.
Kodijs atzinis, ka tehniski filmas veidotājiem iespēju netrūktu. “2014. gadā mākslīgais intelekts vēl nebija tāda lieta, tāpēc tagad viņi to varētu izdarīt. Ir gadiem ilgs neizmantots materiāls no citām "Ātrs un bez žēlastības" filmām. Viņi ir labākie šajā biznesā – viņi varētu atrast risinājumu,” sacījis Vokers.
Tomēr pats viņš nevēlētos vēlreiz kļūt par brāļa dublieri topošajā franšīzes noslēguma filmā “Ātrs un bez žēlastības”, kuras pirmizrāde paredzēta 2028. gadā.
Pēc Kodija domām, lēmums par to, vai Braienu O’Koneru vispār vajadzētu atgriezt, būtu jāpieņem Pola Vokera meitai Medovai. “Mana nostāja ir tāda – jāņem vērā tas, ko vēlas Medova. Tas ir viņas tēvs,” sacījis Kodijs. “Es nebūtu ieinteresēts to darīt vēlreiz. Man ļoti patīk veids, kā viņa varonis aizgāja no franšīzes. Viņu nenogalināja, neizdarīja neko banālu. Tas bija skaisti – Braiens vienkārši devās audzināt savus bērnus.”
Kodijs piebildis, ka gadījumā, ja Medova vēlētos redzēt tēva varoni atgriežamies, filmas veidotājiem vairs nebūtu nepieciešama ne viņa, ne otra brāļa Kaleba palīdzība.
Pēc Pola Vokera bojāejas autoavārijā 2013. gada novembrī Kodijs un Kalebs palīdzēja pabeigt filmu “Ātrs un bez žēlastības 7”. Brāļi atsevišķās ainās aizstāja Polu, bet vēlāk ar vizuālo efektu palīdzību viņa tēls tika digitāli atveidots.
Filmas noslēgumā Braiena O’Konera stāsts tika pabeigts emocionālā ainā, kurā viņa un Vina Dīzela atveidotā Dominika Toreto ceļi šķiras.
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Vēl 2018. gadā abi Pola brāļi nebija tik kategoriski pret iespējamu atgriešanos franšīzē. Toreiz Kalebs sacīja, ka cerētu uz iespēju kādreiz palīdzēt “atgriezt Polu, lai viņš izglābtu situāciju”, bet Kodijs pieļāva, ka to varētu izdarīt, ja viss tiktu rūpīgi pārdomāts un paveikts gaumīgi. Tagad Kodija nostāja ir kļuvusi piesardzīgāka, kamēr pats Vins Dīzels jau iepriekš licis noprast, ka vēlas Braienu redzēt franšīzes noslēgumā.
2025. gadā Dīzels atklāja, ka, apspriežot pēdējo “Ātrs un bez žēlastības” filmu ar studiju, viņš izvirzījis trīs nosacījumus. Viens no tiem bijis Dominika un Braiena O’Konera atkalapvienošanās. “Tas ir tas, ko jūs saņemsiet finālā,” toreiz paziņoja Dīzels.
Tomēr Kodijs atzinis, ka pašlaik arī viņš nezina, kā tieši filmas veidotāji plāno īstenot šo ieceri un vai Pola Vokera tēls patiešām parādīsies filmā. “Man nav ne jausmas, ko no tā visa gaidīt,” viņš sacījis, piebilstot, ka Dīzels pret franšīzes noslēgumu izturas ļoti nopietni un vēlas, lai pēdējā filma būtu pēc iespējas iespaidīgāka.