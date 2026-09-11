Pēc 23 gadiem varētu tapt populārā laupīšanas trillera “Itālijas variants” turpinājums
Vairāk nekā divas desmitgades pēc asa sižeta filmas “Itālijas variants” iznākšanas “Paramount” apsver iespēju veidot tās turpinājumu. Sarunas par režisora krēslu sāktas ar Polu Fīgu, kurš nesen guvis panākumus ar filmu “Mājsaimniece”.
2003. gada filmu “Itālijas variants” režisēja F. Gerijs Grejs, bet galvenajās lomās bija Marks Volbergs, Šarlīze Terona un Edvards Nortons. Tā bija iedvesmota no 1969. gada britu filmas ar Maiklu Keinu, taču piedāvāja savu versiju par laupītāju komandas piedzīvojumiem.
Filmas centrā bija zagļu grupa, kas cenšas atriebties bijušajam komandas biedram par nodevību un atgūt 35 miljonus ASV dolāru vērtu zeltu, kas iepriekš nozagts no glabātuves Venēcijā. Par vienu no filmas atpazīstamākajām ainām kļuva pakaļdzīšanās ar trim īpaši pārveidotiem “Mini Cooper” automobiļiem Losandželosas ielās.
“Itālijas variants” savulaik guva arī finansiālus panākumus – filma visā pasaulē nopelnīja aptuveni 176 miljonus ASV dolāru, kamēr tās budžets bija aptuveni 60 miljoni dolāru.
Pagaidām iecerētais turpinājums atrodas ļoti agrīnā izstrādes stadijā, un tam vēl nav piesaistīti aktieri. Tādēļ arī nav zināms, vai savās lomās varētu atgriezties Volbergs, Terona vai kāds cits no oriģinālās filmas aktieriem.
Pols Fīgs šobrīd ir pieprasīts pēc filmas “Mājsaimniece” panākumiem. Tā aizvadītajā ziemā visā pasaulē nopelnīja aptuveni 400 miljonus ASV dolāru. Režisors jau strādā arī pie šīs filmas turpinājuma, kas balstīts rakstnieces Frīdas Makfadenas tāda paša nosaukuma romānā. Tā pirmizrāde pašlaik paredzēta 2027. gada 17. decembrī.