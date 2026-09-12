Vai princis Harijs pārkāpis robežu? Iespējamā filma par princesi Diānu satrauc karaļnamu
Prinča Harija iespējamā iecere veidot filmu par savu mirušo māti princesi Diānu varētu kļūt par vēl vienu triecienu viņa jau tā sarežģītajām attiecībām ar brāli princi Viljamu, uzskata britu karaliskās ģimenes eksperti.
Britu mediji vēstījuši, ka Harijs pēc atgriešanās Lielbritānijā varētu strādāt pie projekta par princesi Diānu, gatavojoties viņas nāves 30. gadadienai 2027. gadā. Oficiāli šāds projekts pagaidām nav apstiprināts.
Karaliskās ģimenes apskatniece Kinsija Skofīlda uzskata, ka īpaši jūtīgs jautājums princim Viljamam varētu būt Meganas Mārklas iespējamā iesaiste projektā. Pēc viņas teiktā, Harijs vairākkārt publiski vilcis paralēles starp savu sievu un māti, taču Viljamam šādi salīdzinājumi varētu būt īpaši nepatīkami, jo Megana Diānu nekad nav satikusi.
“Pastāv atšķirība starp Diānas stāsta izstāstīšanu un viņas stāsta izmantošanu, lai apstiprinātu vai izceltu pašiem savu stāstu,” norādījusi Skofīlda. Viņasprāt, Viljams iespējamo mātes dzīves komercializēšanu gandrīz 30 gadus pēc viņas nāves varētu uztvert kā “vēl vienu nodevību”.
Arī grāmatu par britu karaļnamu autors Kristofers Andersens atgādinājis, ka 2017. gadā Viljams un Harijs vēl kopā piedalījās dokumentālā projektā par Diānu. Kopš tā laika abu brāļu attiecības ir ievērojami pasliktinājušās, un šobrīd viņi, pēc publiski pieejamās informācijas, uztur ļoti ierobežotu kontaktu. Andersens norādījis, ka īpašu spriedzi varētu izraisīt līdz šim nepubliskoti Diānas audioieraksti. Tajos, iespējams, varētu būt dzirdamas viņas pārdomas par attiecībām ar toreizējo princi Čārlzu, konfliktu ar karaļnamu un pašas emocionālajiem pārdzīvojumiem.
Princis Čārlzs un princese Diāna ar jaunāko dēlu
Princis Čārlzs un princese Diāna ar jaunāko dēlu
Pēc eksperta domām, šādu ierakstu publiskošana varētu nepatikt ne vien Viljamam, bet arī karalim Čārlzam III, karalienei Kamillai un Velsas princesei Ketrīnai. “Viljams ienīst domu, ka jauns un, iespējams, eksplozīvs dokumentālais projekts varētu izmantot acīmredzamās emocionālās sāpes, ko piedzīvoja Diāna,” izteicies Andersens.
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Savukārt britu raidījumu vadītāja un fotogrāfe Helēna Čārda apgalvojusi, ka Harijs pēdējā laikā kļuvis tuvāks savas mātes brālim Čārlzam Spenseram un varētu būt sācis uzrunāt cilvēkus, kuri savulaik pazina princesi Diānu.
Viņa arī norādījusi, ka īpaši lielu interesi varētu izraisīt līdz šim nedzirdēti Diānas ieraksti un atmiņas par viņas pēdējiem dzīves gadiem.
Medijos izskanējušas arī neapstiprinātas ziņas, ka projektā varētu iesaistīties Megana Mārkla, iespējams, pat kļūstot par tā stāstnieci. Čārda uzskata, ka tieši šāds scenārijs varētu vēl vairāk saasināt Harija un Viljama domstarpības par to, kā būtu saglabājams viņu mātes mantojums.
Princese Diāna ar dēliem
Princese Diāna ar dēliem princi Viljamu un princi Hariju.
Karaliskās ģimenes eksperte Hilarija Fordviča tikmēr uzsvērusi, ka pašlaik informācija par filmu joprojām nav apstiprināta. Tomēr, ja projektā patiešām piedalītos Diānas draugi un tiktu publiskoti iepriekš nezināmi stāsti, tā saturs varētu izrādīties ļoti neērts britu karaļnamam.
Princese Diāna gāja bojā autoavārijā Parīzē 1997. gada 31. augustā. Viņas nāves 30. gadadiena apritēs 2027. gadā.