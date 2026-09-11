Leonardo Dikaprio - 52: pārsteidzoši fakti par Holivudas elku, kurš gandrīz atteicās no “Titānika”
Šodien, 11. novembrī, 52. dzimšanas dienu svin Holivudas elks Leonardo Dikaprio. Vairāk nekā trīs desmitgades viņš ir viens no atpazīstamākajiem un augstāk novērtētajiem Holivudas aktieriem, kura filmogrāfijā netrūkst darbu, kas kļuvuši par kino klasiku.
No jaunā siržu lauzēja Džeka “Titānikā” līdz Džordanam Belfortam Mārtina Skorsēzes filmā “Volstrītas vilks” un beidzot ar “Oskaru” par fiziski smago lomu filmā “Cilvēks, kurš izdzīvoja” – Dikaprio karjeras laikā pierādījis, ka spēj pārliecinoši iejusties ļoti atšķirīgos tēlos.
Ārpus kino aktieris daudzus gadus aktīvi pievērsies arī vides un klimata jautājumiem, atbalstot dažādas dabas aizsardzības iniciatīvas un iesaistoties dokumentālo filmu veidošanā.
Taču aiz pasaulslavenā vārda slēpjas arī virkne mazāk zināmu un reizēm pārsteidzošu stāstu – viņam savulaik ieteica mainīt vārdu, viņš gandrīz atteicās no “Titānika”, “Oskaru” gaidīja vairāk nekā 20 gadus, bet viņa privātā dzīve gadiem kļuvusi par nebeidzamu interneta joku avotu.
Par godu Leonardo Dikaprio 52. dzimšanas dienai, ieskatīsimies mazāk zināmos faktos par vienu no Holivudas slavenākajiem aktieriem.