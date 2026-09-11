Pēc gadiem Kalifornijā prinča Harija un Meganas bērnus Ārčiju un Lilibetu gaida pavisam cita ikdiena
Princis Harijs un Megana Mārkla pēc atgriešanās Lielbritānijā piedzīvojuši vēl vienu nozīmīgu pārmaiņu ģimenes dzīvē – viņu bērni princis Ārčijs un princese Lilibeta sākuši skolas gaitas Apvienotajā Karalistē.
Septiņus gadus vecais Ārčijs un piecus gadus vecā Lilibeta jauno mācību gadu sākuši Lielbritānijā pēc tam, kad Saseksas hercogu ģimene pārcēlās atpakaļ uz prinča Harija dzimteni. Precīza ģimenes jaunās dzīvesvietas un bērnu skolas atrašanās vieta drošības un privātuma apsvērumu dēļ netiek atklāta.
Tiek vēstīts, ka Harijam un Meganai šobrīd galvenā uzmanība esot pievērsta tieši bērnu iekārtošanai jaunajā vidē. “Bērnu iekārtošana ir bijusi un joprojām ir viņu galvenā prioritāte. Pārējais nostāsies savās vietās, kad pienāks īstais brīdis,” norādījis ģimenei tuvs avots.
Viņš piebildis, ka ģimenei pēc pārcelšanās pāri Atlantijas okeānam ir ļoti daudz darāmā. “Viņi tikko ir pārcēlušies pāri pusei pasaules, un šis bijis ļoti saspringts laiks. Viņu uzmanība ir veltīta bērniem, un tā tas arī tuvākajā laikā paliks. Viņi ir priecīgi būt atpakaļ.”
Ārčijam un Lilibetai šī ir pirmā reize, kad viņi pastāvīgi apmeklē skolu Lielbritānijā. Ārčijs piedzima Apvienotajā Karalistē 2019. gadā, taču jau nākamajā gadā kopā ar vecākiem pārcēlās uz Kaliforniju. Savukārt Lilibeta 2021. gadā piedzima ASV.
Saseksas hercogi gan nav pilnībā atteikušies no savas dzīves Kalifornijā – ģimene saglabā arī māju Montesito, bet Lielbritānijā izveidojusi otru dzīvesvietu ilgākai uzturēšanās iespējai.
Vēl pirms pārcelšanās ģimene vasarā bija ieradusies Lielbritānijā, kur Ārčijs un Lilibeta pēc četru gadu pārtraukuma satikušies ar savu vectēvu karali Čārlzu III.
Avoti iepriekš norādīja, ka bērnu izglītība bijusi viens no iemesliem, kādēļ Harijs arvien nopietnāk apsvēris atgriešanos dzimtenē. Saseksas hercogs vēloties, lai bērni iepazītu vidi, kurā viņš pats uzaudzis, un labāk izprastu savas ģimenes izcelsmi. Arī Megana esot priecīga par iespēju bērniem piedāvāt dzīvi abās Atlantijas okeāna pusēs.
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“Megana jūtas ļoti pateicīga, ka viņiem ir iespēja Ārčijam un Lilibetai ļaut iepazīt abas pasaules,” iepriekš sacījis avots no Montesito.
Tikmēr arī citam karaliskās ģimenes bērnam sācies nozīmīgs posms izglītībā. Prinča Viljama un princeses Ketrīnas vecākais dēls, 13 gadus vecais princis Džordžs, 8. septembrī kopā ar vecākiem ieradās prestižajā Ītonas koledžā, kur sācis mācības internātskolā. Viņa māsa princese Šarlote un brālis princis Luiss turpina mācības Lambrokas skolā.
Kamēr Ārčijs un Lilibeta pierod pie jaunās skolas un dzīves Lielbritānijā, arī Harijs atsācis sabiedriskās aktivitātes. 7. septembrī viņš tika pamanīts kādā Lielbritānijas filmu un televīzijas studijā – tā bija viena no pirmajām viņa publiskajām parādīšanās reizēm pēc ģimenes atgriešanās valstī.