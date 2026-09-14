Bena Afleka brālis Keisijs atklāj, ka šogad miruši abi viņu vecāki
Bena Afleka brālis Keisijs Afleks atklājis sāpīgu vēsti – šogad brāļi zaudējuši savus vecākus.
Viņu māte Krisa Bolda mūžībā devās jūnijā, savukārt precīzs tēva Timotija Afleka nāves datums joprojām nav zināms.
51 gadu vecais Keisijs Afleks par šo sāpīgo zaudējumu pastāstīja, kad šā gada 8. septembrī bija ieradies Venēcijas starptautiskajā kinofestivālā, lai reklamētu savu jauno filmu “Company”.
“Oskara” balvas ieguvējs, kurš ir jaunā ekranizējuma režisors, scenārija līdzautors un aktieris, šo darbu veltījis saviem aizsaulē aizgājušajiem vecākiem – Timotijam “Timam” Baiersam Aflekam un Kristoferai “Krisai” Annai Boldai. Zināms, ka brāļu Afleku mamma nomira 83 gadu vecumā šā gada 2. jūnijā pēc cīņas ar aizkuņģa dziedzera vēzi, savukārt Tima nāves datums plašākā sabiedrībā nav precīzi norādīts.
“Šī filma ir veltīta maniem vecākiem, jo šogad zaudēju gan mammu, gan tēti, un viņi man bija ļoti svarīgi,” sacīja Keisijs.
Filmas “Mančestra pie jūras” (“Manchester by the Sea”) zvaigzne, kuram ar bijušo sievu Sammeru Fīniksu ir divi dēli – 22 gadus vecais Indiana un 18 gadus vecais Atiks –, atzina, ka šis zaudējums ietekmējis arī viņa skatījumu uz darbu.
“Labākais mākslinieka darbā, ir tas, ka visu dzīves grūtāko pieredzi var ieguldīt savā daiļradē, un tas padara tevi labāku,” viņš sacīja. “Ja esi gatavs visam stāties pretī, godīgi atzīt savas sajūtas un ļaut sev būt ievainojamam, pat ja zini, ka, iespējams, nekad līdz galam tās nesapratīsi, bet tomēr spēsi tās ielikt savā darbā – tā ir liela dāvana.”