Bīstams incidents Kventina Tarantīno mājās: svešinieks iekļūst īpašumā, kamēr tur atrodas cilvēki
Slavenā amerikāņu režisora Kventina Tarantīno mājās Holivudas kalnos trešdien iekļuvis nepiederošs cilvēks. Incidents sākotnēji izraisīja nopietnu policijas reakciju, jo tobrīd ēkā atradās cilvēki.
Tiesībsargājošo iestāžu avoti atklājuši, ka policija saņēmusi izsaukumu par tā dēvēto “hot prowl” – šādi ASV policijas terminoloģijā apzīmē iespējamu ielaušanos mājoklī laikā, kad tajā atrodas cilvēki.
Likumsargi nekavējoties devās uz Tarantīno īpašumu, tomēr iespējamais pārkāpējs bija paspējis aizbēgt vēl pirms policijas ierašanās.
Pats 63 gadus vecais režisors, kurš radījis tādas filmas kā “Lubene”, “Nogalināt Bilu” un “Atsvabinātais Džango”, incidenta laikā mājās neatradās.
Policisti pārmeklēja īpašumu un pēc sākotnējās apskates secināja, ka ielaušanās ar zādzības nolūku, visticamāk, nav notikusi. Notikušais pašlaik tiek kvalificēts kā neatļauta iekļūšana privātīpašumā, un par incidentu sastādīts attiecīgs ziņojums.
Nav publiski atklāts, kas tajā brīdī atradās mājā, kā arī nav zināms, kā tieši svešiniekam izdevās iekļūt Tarantīno īpašumā un kāds bijis viņa nolūks.
Izmeklēšana turpinās.