Princis Filips par Keitu savulaik pateica tikai trīs vārdus - un tie izrādījās ļoti trāpīgi
Princis Filips savulaik ļoti īsi, bet zīmīgi raksturojis sava mazdēla prinča Viljama izvēlēto dzīvesbiedri Keitu Midltoni.
Kā atklājis karaļnama biogrāfs Džailss Brandrets, Filips bijis atvieglots, ka Viljams atradis “nosvērtu, saprātīgu meiteni”.
Keita kopš laulībām ar princi Viljamu 2011. gadā ir daļa no britu karaļnama jau 15 gadus. Lai gan viņai nekad nebija iespējas iepazīties ar Viljama māti princesi Diānu, ar abiem viņa vecvecākiem – karalieni Elizabeti II un princi Filipu – Velsas princesei izveidojās ciešas attiecības.
Publiskos pasākumos Keita un Filips vairākkārt redzēti sirsnīgi sarunājamies, un princim ne reizi vien izdevies topošo Velsas princesi publiski sasmīdināt.
Savā grāmatā “Philip: The Final Portrait” Brandrets raksta, ka princis Filips Keitai devis arī būtisku padomu par dzīvi karaļnamā – nekad neaizrauties ar uzmanību, kas vērsta uz viņu personīgi. Pēc autora teiktā, Filips uzsvēris, ka karaļnama pārstāvji nav slavenības tradicionālā izpratnē. Sabiedrības interese, viņaprāt, ir saistīta ar viņu lomu, pienākumiem un organizācijām, kuras viņi pārstāv, nevis ar viņiem pašiem kā indivīdiem.
“Ja sāksi uzskatīt, ka uzmanība ir veltīta tev personīgi, nonāksi nepatikšanās. Tu neesi slavenība – tu pārstāvi karalisko ģimeni,” Filipa domu atstāsta Brandrets.
Biogrāfs norādījis, ka Keita šo principu esot ļoti labi apguvusi. Publiskos pasākumos viņa cenšas uzmanību novirzīt uz cilvēkiem, organizācijām un jautājumiem, kuru dēļ pasākums tiek rīkots, nevis uz sevi.
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Keitai ar princi Filipu bija vēl kāda personiska saikne. Skolas gados viņa pati piedalījās Edinburgas hercoga balvas programmā, ko Filips izveidoja 1956. gadā.
Mācoties Marlboro koledžā, Keita vispirms ieguva programmas bronzas līmeņa apbalvojumu, bet vēlāk – arī zelta. Velsas princese šo pieredzi vēlāk raksturojusi kā vienu no spilgtākajām jaunības atmiņām, uzsverot, ka programma palīdz jauniešiem iegūt pārliecību, apgūt jaunas prasmes un iemācīties strādāt komandā.
Filips nomira 2021. gada aprīlī 99 gadu vecumā, taču vairāki viņa principi un padomi joprojām saskatāmi tajā, kā Keita pilda savus pienākumus karaļnamā.