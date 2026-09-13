Sirsnīgs mirklis kameru priekšā. Princis Viljams izrāda atbalstu princesei Ingrīdai Aleksandrai
Velsas princis Viljams trešdien apmeklēja Norvēģijas karaļa Haralda V bēres, kur viņš pārstāvēja Lielbritāniju kopā ar savu tanti, princesi Annu.
Īpaši aizkustinošs bija kāds mirklis, kad Viljams apsveicinājās ar Norvēģijas troņmantnieci princesi Ingrīdu Aleksandru.
Pēc bēru procesijas un jaunā karaļa iznākšanas uz pils balkona Oslo princis Viljams un princese Anna kopā ar citiem karaļnamu pārstāvjiem un valsts amatpersonām tika aicināti personīgi izteikt līdzjūtību Norvēģijas karaliskajai ģimenei.
Pieejot pie princeses Ingrīdas Aleksandras, Viljams viņu noskūpstīja uz vaiga. Abiem troņmantniekiem uz pleciem gulstas pārsteidzoši līdzīgs pienākumu smagums – viņi ir pirmie rindā uz savu valstu troņiem.
Tikmēr princese Anna tika redzēta arī sirsnīgi mierinām karali Hokonu, kurš ir viņas krustdēls.
Viljams un Anna kopā pārstāvēja Lielbritāniju
Sestdien tika apstiprināts, ka princis Viljams un princese Anna pārstāvēs Lielbritāniju Norvēģijas karaļa Haralda V bērēs.
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Britu karaļnama pārstāvji kopā ar citiem devās procesijā aiz karaļa Haralda V zārka uz Oslo katedrāli. Nīderlandes karaļnamu pārstāvēja karaliene Maksima, karalis Vilems Aleksandrs un viņu meita princese Amālija.
Procesijā piedalījās arī Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs un Zviedrijas kroņprincese Viktorija, kā arī princis Daniels, princis Karls Filips, princese Sofija un princese Madlēna.
Bēres apmeklēja arī Kristofers O'Nīls, Jordānijas karalis Abdulla un karaliene Ranja, Beļģijas karalis Filips un karaliene Matilde, kā arī Monako princis Alberts II un princese Šarlēna.
Procesijā piedalījās arī Spānijas karalis Felipe, karaliene Letīcija, Dānijas karalis Frederiks, karaliene Mērija un kroņprincis Kristians. Luksemburgu pārstāvēja lielhercogs Gijoms, lielhercogiene Stefānija un lielhercogs Anrī. Bērēs piedalījās arī Lihtenšteinas princis Aloizs un princese Sofija, kā arī Japānas kroņprincis Fumihito Akišino un kroņprincese Kiko Akišino.
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