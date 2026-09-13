Sirsnīgs mirklis kameru priekšā. Princis Viljams izrāda atbalstu princesei Ingrīdai Aleksandrai
Foto: Alamy/Vida Press
Princis Viljams un princese Anna izsaka līdzjūtību Norvēģijas kroņprincesei Ingrīdai Aleksandrai.
Slavenības

Sirsnīgs mirklis kameru priekšā. Princis Viljams izrāda atbalstu princesei Ingrīdai Aleksandrai

Gerda Ansone

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Velsas princis Viljams trešdien apmeklēja Norvēģijas karaļa Haralda V bēres, kur viņš pārstāvēja Lielbritāniju kopā ar savu tanti, princesi Annu.

Sirsnīgs mirklis kameru priekšā. Princis Viljams i...

Īpaši aizkustinošs bija kāds mirklis, kad Viljams apsveicinājās ar Norvēģijas troņmantnieci princesi Ingrīdu Aleksandru. 

Pēc bēru procesijas un jaunā karaļa iznākšanas uz pils balkona Oslo princis Viljams un princese Anna kopā ar citiem karaļnamu pārstāvjiem un valsts amatpersonām tika aicināti personīgi izteikt līdzjūtību Norvēģijas karaliskajai ģimenei.

Foto: Alamy/Vida Press
Pieejot pie princeses Ingrīdas Aleksandras, Viljams viņu noskūpstīja uz vaiga.
Pieejot pie princeses Ingrīdas Aleksandras, Viljams viņu noskūpstīja uz vaiga.

Pieejot pie princeses Ingrīdas Aleksandras, Viljams viņu noskūpstīja uz vaiga. Abiem troņmantniekiem uz pleciem gulstas pārsteidzoši līdzīgs pienākumu smagums – viņi ir pirmie rindā uz savu valstu troņiem.

Tikmēr princese Anna tika redzēta arī sirsnīgi mierinām karali Hokonu, kurš ir viņas krustdēls.

Viljams un Anna kopā pārstāvēja Lielbritāniju

Sestdien tika apstiprināts, ka princis Viljams un princese Anna pārstāvēs Lielbritāniju Norvēģijas karaļa Haralda V bērēs.

Foto: SplashNews.com/ Vida Press
Princis Viljams un princese Anna Norvēģijas karaļa Haralda V bērēs.
Princis Viljams un princese Anna Norvēģijas karaļa Haralda V bērēs.

Britu karaļnama pārstāvji kopā ar citiem devās procesijā aiz karaļa Haralda V zārka uz Oslo katedrāli. Nīderlandes karaļnamu pārstāvēja karaliene Maksima, karalis Vilems Aleksandrs un viņu meita princese Amālija.

Procesijā piedalījās arī Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs un Zviedrijas kroņprincese Viktorija, kā arī princis Daniels, princis Karls Filips, princese Sofija un princese Madlēna.
Bēres apmeklēja arī Kristofers O'Nīls, Jordānijas karalis Abdulla un karaliene Ranja, Beļģijas karalis Filips un karaliene Matilde, kā arī Monako princis Alberts II un princese Šarlēna.

Procesijā piedalījās arī Spānijas karalis Felipe, karaliene Letīcija, Dānijas karalis Frederiks, karaliene Mērija un kroņprincis Kristians. Luksemburgu pārstāvēja lielhercogs Gijoms, lielhercogiene Stefānija un lielhercogs Anrī. Bērēs piedalījās arī Lihtenšteinas princis Aloizs un princese Sofija, kā arī Japānas kroņprincis Fumihito Akišino un kroņprincese Kiko Akišino.

Norvēģijas karalis Haralds V mūžībā devās 2026. gada 28. augustā 89 gadu vecumā. Pēc viņa nāves par jauno Norvēģijas karali kļuvis Haralda dēls Hokons VIII, kurš līdz šim pazīstams kā kroņprincis Hokons.

Norvēģijā zemes klēpī guldīts karalis Haralds V

Oslo 9. septembrī desmitiem tūkstošu cilvēku atvadījās no Norvēģijas karaļa Haralda V, kurš pēc 35 tronī pavadītiem gadiem 89 gadu ...

Tēmas

Princis ViljamsOsloKārlis XVI GustavsMonakoPrincese AnnaMonako princis AlbertsBritu karaļnamsHokons VIIIPrincese Ingrīda Aleksandra

Citi šobrīd lasa