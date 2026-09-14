“Supernatural” kļuva par vienu no sava laika populārākajiem fantāzijas seriāliem.
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Šodien 05:13
Kulta seriālam “Supernatural” - 21: kā šodien dzīvo Sems un Dīns Vinčesteri un vai viņu stāsts vēl turpināsies
Pirms 21 gada televīzijas ekrānos pirmo reizi parādījās Vinčesteru brāļi, un ar to sākās viens no ilgākajiem un iemīļotākajiem pārdabisko tēmu seriāliem. “Supernatural” Sems (Džareds Padaleckis) un Dīns (Džensens Ekls) 15 sezonu garumā cīnījās ar dēmoniem, spokiem, eņģeļiem un citiem pārdabiskiem radījumiem.
Viss sākās ar abu brāļu centieniem atrast pazudušo tēvu, taču gadu gaitā stāsts kļuva arvien vērienīgāks un aizveda viņus līdz pat cīņai ar pašu Dievu.
“Supernatural” noslēdzās 2020. gadā pēc 15 sezonām, taču tā aktieri pēc seriāla beigām nebūt nav pazuduši. Džareds Padaleckis, Džensens Ekls, Miša Kolinss un citi devušies katrs savā profesionālajā virzienā, bet vairāki vēlāk atkal satikušies citos projektos.
Lūk, kur šodien ir Vinčesteru brāļi un pārējās “Supernatural” zvaigznes un ko viņi darījuši pēc seriāla noslēguma.