“Skaistākā augusta diena manā dzīvē.” Latvijas japānis Masaki dalās ar līdz šim neredzētiem kāzu foto
Sociālo tīklu personība Masaki Nakagava, kuru nereti dēvē par Latvijā slavenāko japāni, sociālajos tīklos dalījies ar jauniem kadriem no savām kāzām ar mīļoto Artu Voicehovsku.
Publicējot fotogrāfijas, viņš atzinis, ka tā bijusi viena no īpašākajām dienām viņa dzīvē. “Skaistākā augusta diena manā dzīvē,” pie kāzu fotogrāfijām raksta Masaki, piebilstot, ka vēlējies padalīties ar dažiem mirkļiem no abu svinībām.
Viņš atzīst, ka kāzu diena bijusi patiesi maģiska un vēl aizvien ikvienu tās mirkli atceras ar lielu siltumu. Īpašu pateicību Masaki velta ģimenēm, radiem un draugiem, kuri uz kāzām Latvijā mērojuši ceļu gan no tuvākām, gan tālākām zemēm.
Viņam īpaši nozīmīgi bijis tas, ka daļa japāņu draugu Latvijā ieradās pirmo reizi. “Beidzot viņi paši varēja sajust, kāpēc es tik ļoti mīlu Latviju,” raksta Masaki. Turklāt vairākiem viesiem Latvija iepatikusies tik ļoti, ka nākamais brauciens uz mūsu valsti jau tiekot plānots šoruden.
Kāzu svinībās īpaša uzmanība pievērsta abu jaunlaulāto kultūru savienošanai. Masaki norāda, ka viņam bijis ļoti svarīgi, lai svētkos sastaptos latviešu tradīcijas un japāņu noskaņa, kas atspoguļota gan dekorācijās, gan dažādās svinību detaļās.
Par svinību organizēšanu viņš pateicies kāzu organizatorei Dacei un viņas komandai, kas palīdzējusi pārvērst jaunlaulāto ieceres realitātē.