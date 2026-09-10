Slavenības
Šodien 12:33
"Šim stāstam ir pienākušas beigas," - Elīna Gluzunova šķiras no vīra Artjoma
Pēc kopdzīves 12 gadiem Elīnas un Artjoma Gluzunovu attiecību stāsts ir noslēdzies. Lai arī kāzas notika vien pirms nepilna gada, šobrīd dziedātāja jau raugās nākotnē un saka - dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek.
Izrādās, Elīnas un Artjoma 12 gadus ilgais attiecību stāsts patiešām ir noslēdzies. Kādreizējā šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece neslēpj – šim dzīves posmam pienācis punkts, un viņa uz notikušo raugās kā uz likumsakarīgu attiecību cikla noslēgumu. “Ar mūsu kāzām mēs pielikām vienkārši punktu tam 12 gadu ciklam, kas bija mūsu attiecības,” atklāj Elīna.
Tagad viņa dzīvē atrodas pavisam citā posmā. Elīna vairāk laika velta bērniem, karjerai un muzikālajai darbībai, kā arī vēlas pievērsties sava publiskā tēla attīstīšanai. Viņa arī ir iestājusies skolā un drīzumā pabeigs bārberkursus. Arī pēc šķiršanās viņa negrasās apstāties. Gluži pretēji – Elīna saka, ka šobrīd viņas dzīvē viss virzās uz augšu un viņa ir gatava jaunām iespējām.