Atceries “Komisāru Reksi”? Kā pēc vairāk nekā 30 gadiem klājas seriāla zvaigznēm un kas notika ar slaveno četrkājaino detektīvu
Daudziem Latvijas skatītājiem vācu aitu suns Reksis, viņa partneris Rihards Mozers un Vīnes kriminālpolicijas komanda ir neatņemama 90. gadu un 2000. gadu televīzijas atmiņa. “Komisārs Reksis” pirmizrādi piedzīvoja 1994. gada 10. novembrī, bet vairāk nekā trīs desmitgades vēlāk seriāls joprojām nav pazudis — 2026. gadā Reksis pat piedzīvoja jaunu atgriešanos ar pavisam jaunu komandu.
Seriālā vācu aitu suns Reksis kopā ar Vīnes slepkavību izmeklētājiem palīdz atšķetināt noziegumus. Taču Reksis nebija tikai dienesta suns. Viņš atvēra durvis, zaga kolēģiem ēdienu, izjokoja policistus un īpaši iecienīja austriešu Wurstsemmel jeb desas šķēles maizītē. Tieši humora, detektīvstāsta un Rekša attiecību ar savu saimnieku kombinācija kļuva par seriāla firmas zīmi.
Seriāls tika pārdots 125 valstīm un tulkots daudzās valodās. Vēlāk dažādās valstīs tapa arī vietējās versijas un atvasinājumi. Arī Latvijā seriāls bija ārkārtīgi populārs. TNS dati rāda, ka 2005. gadā “Komisārs Reksis 5” ar vidēji aptuveni 208,6 tūkstošiem skatītāju bija starp desmit gada populārākajiem seriāliem, bet vēl viena “Komisāra Rekša” pozīcija ierindojās tajā pašā TOP 10. Savukārt 2008. gadā “Komisārs Reksis 9” bija otrs skatītākais seriāls Latvijā.
Taču kas noticis ar seriāla zvaigznēm pēc vairāk nekā 30 gadiem?