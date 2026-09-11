"Forum Cinemas" Latvijas filiāles vadītājs Dinārs Ozols skaidro, kā tiks uzlabots kinoteātris "Alfā" un kur slēpjas Latvijā ražotu filmu panākumi
Drīz mainīsies kinoteātra apsaimniekotāji tirdzniecības centrā "Akropole Alfa", to no "Cinamon" pārņemot "Forum Cinemas". "Forum Cinemas" Latvijas filiāles vadītājs Dinārs Ozols intervijā aģentūrai LETA saka, ka Latvijā kino skatīšanās potenciāls vēl ir ļoti liels, jo Latvijas iedzīvotāji kino apmeklē mazāk nekā kaimiņi igauņi. Turklāt perspektīvas ir gan jauniem kinoteātriem reģionos, gan dažās Rīgas apkaimēs. Lai gan 2025. gadā Latvijas filmas ir apmeklējusi aptuveni ceturtā daļa no visiem kino skatītājiem un "Straume" ir pat uzstādījusi rekordu kā ilgāk nekā gadu izrādītā filma, Ozols norāda, ka katrai jaunajai latviešu filmai par auditoriju cīņa ir jāsāk no gala. Savukārt diskusijās par obligātu filmu dublēšanu latviešu valodā Ozols aicina atcerēties, ka tas izmaksā dārgi un var novest pie rezultāta, ka virkne mazbudžeta filmu līdz Latvijai var nemaz nenonākt.
Esat pārņēmuši "Akropole Alfa" kinoteātri. Vai plānojat arī investīcijas tajā?
Mēs to noteikti varam sadalīt divos posmos. Pirmais ir kinoteātra tehniska pārņemšana, lai mēs varētu uzņemt skatītājus. Pēc tam veiksim investīcijas gan attēla, gan skaņas, gan komforta uzlabošanā. Pirmās jūtamās izmaiņas būs nākamā gada pavasarī, un mēs turpināsim, līdz pilnīgi visas zāles būs ar attēlu un skaņu pilnīgi citā kvalitātē.
Turpmāk arī mainīsies nosaukumi. Mūsu līdzšinējais kinoteātris sauksies "Centrs Forum Cinemas", jaunais - " Alfa Forum Cinemas".
Savukārt zāļu skaits un to ietilpība "Alfā" saglabāsies tāda, kāda tā ir?
Mēs nodrošināsim labāku sēdvietu komfortu. Tas nozīmē, ka krēsli būs plašāki un līdz ar to būs mazāks vietu skaits, bet tās būs ērtākas. Mēs jau visi arī zinām, ka pirmā rinda kinoteātros parasti neaizpildās un uz tā rēķina mēs varam nodrošināt labāku skatīšanās kvalitāti.
Vai līdz ar jūsu ienākšanu mainīsies arī līdz šim "Alfā" ierastais kino repertuārs?
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Es uzreiz gribu uzsvērt, ka mēs ieklausīsimies esošajā skatītājā. Bet te es arī gribu atgādināt teicienu, kas tiek piedēvēts Henrijam Fordam par to, ka, ja viņš jautātu klientiem, ko viņi vēlas, tad atbilde būtu: ātrākus zirgus. Mēs noteikti vēlamies paņemt labāko pieredzi, kas mums jau ir "Forum Cinemas", tāpat kā ieklausīsimies skatītājā, ko viņš vēlas. Abu kinoteātru repertuārā varētu būt zināmas atšķirības.
Latvijā nemaz nav bieži gadījumi, kad apsaimniekotājus maina tik lieli kinoteātri, kāds tas ir "Akropole Alfa". Vai redzat iespējas Latvijā paplašināties vēl?
Konkurences padome (KP) diezgan ilgi vērtēja mūsu vēlmi ienākt kā operatoram "Akropole Alfa" un atzina, ka kino tirgū konkurence ir. Protams, ka arī vieta tirgū ir. Kino īpatnība gan ir tāda, ka, lai to varētu sākt rādīt, ir vajadzīgas diezgan lielas investīcijas. Tādēļ iespējas ir, bet tās ir limitētas.
KP aprēķini, kas balstīti 2025. gada datos, liecina, ka pēc šī darījuma "Forum Cinemas" un "Apollo Kino" kopējā tirgus daļa Rīgas daudzzāļu kinoteātru tirgū sasniegs 90-100%. Vai tā ir pietiekama konkurence?
Tieši tādēļ es arī saku, ka vieta tirgū ir. Mēs, piemēram, redzam, ka labi novērtēti ir arī mazāki kinoteātri. Es gan pats domāju, ka 90% ir pārspīlēts vērtējums. Ja mēs tā skatāmies, tad Rīgā patiesībā ir tikai viens liels kinoteātru tīkls un mēs visi pārējie konkurējam ar to. Es domāju, ka tas būs tikai labi, ja mēs šim lielākajam tīklam spēsim izrādīt cienīgu konkurenci.
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KP lēmumā arī bija norādīts, ka Latvijas tirgū ierobežotā kinoteātru skaita dēļ filmu izplatītāji lielā mērā ir atkarīgi no kinoteātru lēmumiem demonstrēt attiecīgās filmas. Vai, palielinoties "Forum Cinemas" tirgus varai, jūs nodrošināsiet, ka tiek izrādītas arī mazāku izplatītāju piedāvātās Latvijas un Eiropas filmas?
Mēs vienmēr tam esam atvērti. It īpaši, ja mēs runājam par Latvijas filmām, tad mēs uz to izrādīšanu vienmēr raugāmies ļoti pozitīvi, un arī daudzas to pirmizrādes notiek tieši "Forum Cinemas".
Daudz ko tomēr nosaka ne tikai kino demonstrētāji, bet arī kino izplatītāji. Tādēļ ir svarīgi, lai kino izplatītāji saprastu, ka nepietiek ar to vien, ka filma nonāk kino repertuārā. Lai filma būtu veiksmīga, ir jārada stāsts par šo filmu. Mēs esam gatavi piedalīties un arī no savas puses atbalstām reklāmas, jo mēs esam ieinteresēti, lai filma, ko esam izvēlējušies, skatītājus uzrunā. Te ir jābūt "win-win" principam. Nevienam jau nav patīkami, ja uz filmu atnāk divi skatītāji. Tādēļ, ja izplatītājam ir plāns, kā popularizēt filmu, tad mēs esam ne tikai gatavi filmu izrādīt, bet atbalstīt arī šīs aktivitātes.
Mēs izrādām gan Latvijas filmas, kas mums ir īpaši tuvas, gan Eiropas filmas, gan orientējamies uz mazākām auditorijām.
Piemēram, nesen mēs izrādījām filmu, kas bija īpaši pielāgota skatītājiem ar redzes invaliditāti. Šajā gadījumā filmai ir īpašs skaņas celiņš, kas apraksta notiekošo, lai cilvēks var sekot līdzi. Mums ir dažādi šādi projekti.
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Ja mēs skatāmies uz statistiku, tad Latvijas filmām veicas tīri labi, jo Nacionālā kino centra dati liecina, ka pērn starp piecām skatītākajām filmām trīs bija Latvijas.
Jā, tā tas ir. Te gan man diemžēl ir jāpiebilst, ka iepriekšējie panākumi tos nenodrošina nākamajām filmām. Par katru nākamo sezonu ir jācīnās no jauna. Bet no rudens ir gaidāmas vairākas spēcīgas Latvijas ražojuma filmas - "Uļa", "Tumšā robeža".
Manuprāt, latviešu filmu veiksmes stāsts aizsākās simtgades programmā, kurai Nacionālais kino centrs izcīnīja papildu finansējumu, radās tāda skatītāju iemīļota filma kā "Dvēseļu putenis" un vēl vairākas. Diemžēl pēc tam sekoja pandēmija, kas "atmeta" visu pasauli atpakaļ. Savukārt pēc tam bija "Straume", kuras panākumi ir vispār neaprakstāmi. Starp pagājušajā gadā skatītākajām filmām bija arī "TTT. Leģendas dzimšana" un "Tumšzilais evaņģēlijs". Turklāt interesanti ir tas, ka visas šīs trīs filmas pārstāv dažādus žanrus, un tas parāda, ka nebūt nav tā, ka Latvijas skatītājs izvēlētos tikai kādu vienu žanru. Taču nav arī tā, ka Latvijas skatītājs nāktu uz visām Latvijas filmām, tādēļ nozīme ir gan tam, cik labi izveidota ir filma, gan stāsts ap to.
Mēs ļoti priecājamies, ka 2025. gadā Latvijas filmas ir apmeklējusi aptuveni ceturtā daļa no visiem kino skatītājiem. Tas ir ļoti labs rādītājs. Taču kopumā Latvijā kino skatīšanās potenciāls vēl ir ļoti liels. Piemēram, Igaunijā uz kino nāk apmēram 1,5 reizes vairāk skatītāju, un te jāatceras, ka Igaunijā ir mazāks iedzīvotāju skaits nekā Latvijā. Tas nozīmē, ka Latvijā ir vēl ļoti liels potenciāls.
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Diezgan daudzās Eiropas valstīs ir vērojams, ka starp skatītākajām filmām bieži ir kinolentes, kas ir domātas vietējam tirgum un skatītāji citur par tām pat neko nav dzirdējuši. Vai šī Latvijas filmu popularitāte ir uz palikšanu vai arī katru reizi filmu autoriem un izplatītājiem ir jāstrādā pie tā, lai skatītāji uz viņu filmu nāktu?
Ir jāstrādā. Tā ir cīņa no reizes uz reizi. Ir arī filmas, kas nemaz nav domātas plašai auditorijai, un tādām noteikti arī ir jābūt, bet, ja mēs vēlamies, lai filma būtu veiksmīga vismaz Latvijā, noteikti ir arī jādomā, par ko būs filma. Protams, ka iepriekšējie panākumi arī var radīt interesi par kāda režisora jauno filmu, bet lielā mērā tas tomēr ir atkarīgs no pašas filmas.
Man gan jāsaka, ka ir arī skatītāju daļa, kas uz kinoteātriem dodas tikai uz Latvijas filmām, un noteikti ir labi, ka ir filmas, kas spēj vismaz daļu cilvēku atraut no televizora.
Tāpat virknei Latvijas filmu pirmizrādes plāno tieši novembrī, kad ir arī tāds patriotisma pacēlums. Tā arī ir papildu motivācija atnākt un noskatīties kādu Latvijas filmu, un bieži tas tiek apvienots ar 11. novembra, 18. novembra pasākumu, "Staro Rīga" apmeklējumu.
Kā ir ar Eiropas filmām? Tās skatās daudzzāļu kinoteātros, vai arī tās tomēr ir vairāk nišas produkts festivāliem un tā saucamā nekomerciālā kino kinoteātriem?
Festivāla "Riga IFF" laikā šīs filmas pie mums savāc pilnas zāles, un tās skatītāji noteikti novērtē. Piemēram, ļoti labi apmeklēta bija norvēģu režisora Joahima Trīra filma "Sentimentāla vērtība", kas saņēma "Oskaru" kā labākā starptautiskā spēlfilma. Tas noteikti palīdz.
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Es vēlreiz uzsvēršu, ka, ja filma ir veiksmīga, tad skatītājs vairs nedala, vai tā ir Holivuda, vai vietējā. Galvenais ir filmas aktualitāte vai kaut kas cits, kas pievilina skatītāju.
Vai ir arī Latvijas skatītāju iecienītākais filmu žanrs?
Tas ir labs jautājums. Es teikšu, ka tāda viennozīmīga līdera nav. Protams, ļoti iecienītas ir bērnu vai ģimenes filmas, jo ļoti bieži tieši bērni ir galvenie iniciatori kino apmeklējumam un aizvelk sev līdzi vecākus. Pie mums ir iecienīta arī klasika jeb senāk veidotās filmas. Latvijas skatītāji noteikti novērtē arī filmas, kas ir guvušas atzinību pasaulē. Šovasar tādas noteikti bija "Odiseja" un "Zirnekļcilvēks: Jauna diena".
Jūs jau minējāt, ka Igaunijā kino apmeklē daudz vairāk skatītāju. Vai tas nozīmē, ka Latvijā ir vieta arī jauniem kinoteātriem?
Piemēram, augustā Daugavpilī atvērās jauns kinoteātris, un es domāju, ka noteikti potenciāls ir reģionos, kur cilvēki ir jāradina pie filmu skatīšanās kinoteātros. Ja runājam par Rīgu, tad arī te ir ļoti daudzas neaptvertas apkaimes, kurās, iespējams, ir potenciāls.
Skatītājam ļoti bieži svarīgs faktors ir ērtības, kas nozīmē, ka viņš vai nu viegli līdz kinoteātrim var nokļūt, vai nu kino apmeklējumu apvienot ar vēl kaut ko, kas ir iemesls, kādēļ tik veiksmīgi ir kinoteātri tirdzniecības centros. Tādēļ, domājot par jauniem kinoteātriem, ļoti svarīgi ir vērtēt skatītāju paradumus. Un, jā, tirdzniecības centri ir potenciāli laba vieta, lai tur veidotu kinoteātri.
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Vienlaikus man ir jāpiemin arī šodienas realitāte - ja kino apsaimniekotājam ir jāmaksā īres maksa ēkas īpašniekam, tad izdzīvot tikai ar kino izrādīšanu ir ļoti grūti vai teju nereāli. Ir jādomā par papildu lietām, par kurām kino skatītāji ir gatavi samaksāt. Tas ietver ēdienus un dzērienus, filmu suvenīrus utt. Protams, ka galvenais ieņēmumu avots būs biļetes, bet ieņēmumi no tām ir jādala arī ar filmu izplatītājiem, tādēļ kinoteātriem ir jādomā par papildu ieņēmumiem, lai bilance beigās būtu pozitīva.
Vai jūs esat domājuši par izplešanos reģionos?
Mēs esam atvērti piedāvājumiem, jo notiek arī organiska izaugsme, bet tā ir lēna.
Šobrīd visu savu uzmanību esam koncentrējuši uz "Akropole Alfa", bet kopumā mēs esam gatavi savu pieredzi izmantot arī reģionos.
Cik daudz no jūsu ieņēmumiem veido biļešu pārdošana un cik citas lietas?
Es nesaukšu konkrētus skaitļus, jo tas var ļoti atšķirties no filmas uz filmu. Piemēram, kad izrādījām filmu "Minecraft", tad var teikt, ka jaunieši izēda visu popkornu, kas mums bija. Pretējā pusē ir skatītājs, kurš nāk, piemēram, uz latviešu filmām un uzskata, ka filma ir jāskatās un tās laikā nekas nav jāgrauž. Protams, ka tās ir galējības un eksistē vidējā temperatūra slimnīcā, bet konkrētu skaitli man nosaukt ir grūti.
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Kopumā ieņēmumu īpatsvars par šīm blakus lietām ir pietiekami liels, lai bez tā kinoteātrim būtu grūti nodrošināt izdzīvošanu.
Pandēmijas laikā strauju uzrāvienu piedzīvoja dažādas straumēšanas platformas un daudzi tādēļ pat pareģoja kinoteātru drīzu galu. Kāda konkurencē ar straumēšanas platformām situācija ir šobrīd?
Pateicoties pandēmijai, straumēšanas bizness tiešām uzskrēja debesīs un prognozes par kinoteātriem bija visai dažādas. Tomēr man ir jāsaka, ka, ja filmu skatās televizorā vai pat mājas kinozālē, tad skatītājs patērē saturu. Filmas skatīšanās kinoteātrī ir piedzīvojums gan lielā ekrāna dēļ, gan klātesošo citu skatītāju dēļ. Kinoteātrī filmas notikumus skatītājs ļoti bieži izdzīvo. Man pašam ir bijuši piemēri no pazīstamu cilvēku loka, kuri ir teikuši, ka viņiem nav saprotams, kur ir tas "Straumes" fenomens. Kad es jautāju, kur viņi filmu ir skatījušies, tad izrādījās, ka datorā. Ir filmas, kuras pat nedrīkst skatīties mazā ekrānā, jo tās sajust var tikai, skatoties uz lielā ekrāna. Mēs šeit nereti novērojam, ka ārā ir lielisks laiks un perfekta diena, ko pavadīt pie jūras, bet tu ienāc kinoteātrī un tajā ir daudz skatītāju. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņi nav atnākuši tādēļ, ka nebūtu nekā cita, ko darīt.
Nacionālā kino centra dati liecina, ka pēc pandēmijas katru gadu ir redzams kino apmeklētāju skaita pieaugums, bet tas joprojām nav sasniedzis pirmspandēmijas līmeni. Vai atgriezties pie pirmspandēmijas skaitļiem ir nereāli?
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Te ir jāatceras arī demogrāfiskie rādītāji, kas liecina, ka iedzīvotāju skaits Latvijā sarūk.
Svarīgākais ir tas, lai tiek radītas jaunas labas filmas. Ja būs labas filmas, skatītājs nāks. Ļoti svarīgi ir, lai tiek radītas labas latviešu filmas, un uz to ir uzņemts labs kurss.
Vai uz kino nāks tikpat, cik kādreiz? Es jau minēju, ka ļoti daudz tiek apmeklētas bērnu filmas, un man ir jāsaka, ka arī starp citu filmu skatītājiem ir ļoti daudz jauniešu. Es domāju, ka tas iegriezīs to ratu tālāk un skatītāju skaits noteikti palielināsies.
Par tehnoloģijām. Šovasar uz ekrāniem iznāca "Odiseja", kas ir pirmā filma, kas ir pilnībā uzņemta ar IMAX kamerām, un ir paredzams, ka filmu industrijā šī tehnoloģija tiks izmantota arvien vairāk un vairāk. Latvijā pašlaik ir tikai viena kinozāle "Akropole Rīga", kas ir aprīkota ar IMAX tehnoloģijām. Cik dārgi ir ar šādu tehnoloģiju aprīkot kinoteātri, un vai jūs par to domājat?
Tā ir dārga tehnoloģija. Mēs par to esam domājuši, bet arī "IMAX Corporation" ir sava politika, piemēram, attiecībā uz to, cik daudz zāļu ar šo tehnoloģiju var būt katrā valstī. Bet mums ir, ko likt pretī - lielākais ekrāns Baltijā "Pepsi" zālē. Bet, ja mēs runājam par citām zālēm un "Akropole Alfa", tad arī tur mums ir padomā, ko varam likt galdā, lai skatītāji filmas, kuras filmētas ar IMAX kamerām, izvēlētos skatīties pie mums.
Kādi vēl tehnoloģiju jauninājumi parādās kino demonstrēšanā?
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Tie noteikti ir LED ekrāni, kas ir tehnoloģija, kas uzlabojas visu laiku. Bez 3D nāk klāt arī jau 4D un 5D, krēsli, kas kustās līdzi pie noteiktām darbībām filmā. Protams, ka tehnoloģija, kas ir būtiski progresējusi, ir lāzerprojektori. Daudz var runāt arī par skaņu un akustiku, kas nodrošina klātesamības efektu.
Jums ir arī e-dienas, kad internetā iegādātas biļetes ir par zemākām cenām un citas akcijas. Cik liela nozīme pašlaik ir biļešu cenai?
Lai cik tas nebūtu paradoksāli, bet biļešu īpatsvars, kas tiek iegādātas ar atlaidēm, visu laiku samazinās. Jā, ir skatītāji, kuri gaida šīs atlaižu dienas, bet kopumā īpatsvars mazinās. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, iespējams, svarīgāk ir apmeklēt filmu tad, kad viņiem tas ir ērti, nevis pielāgot kino apmeklējumu laikam, kad biļete maksās dažus eiro lētāk.
Jūs rādiet ne tikai filmas, bet ir arī sporta spēļu translācijas, translācijas no Londonas teātriem u.c. Cik liela interese ir par šādiem pasākumiem?
Ja mēs runātu par apmeklētāju skaitu gadā kopumā, tad šīs translācijas neveido lielu īpatsvaru, bet, ja mēs runājam par konkrētu nedēļu, tad tās rada gana lielu interesi. Piemēram, mums bija ļoti veiksmīga Pasaules kausa futbolā finālspēles translācija.
Protams, ka šīs translācijas ir nišas produkts, bet cilvēkiem tās patīk. Piemēram, mēs redzam, ka uz operas izrāžu translācijām cilvēki bieži atnāk saģērbušies kā uz operu, uz sporta spēlēm ar attiecīgo fanu atribūtiku. Es teiktu, ka kino tu vari saņemt kaut ko diezgan tuvu tam, kas notiek stadionā, jo ir lielais ekrāns, apkārt ir daudz citu cilvēku, kas fano. Pilnīgi noteikti tas ir tuvāk stadiona sajūtai nekā pie televizora mājās. Tā ir pavisam cita pieredze.
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Jūs jau pieminējāt, ka rādiet arī klasiku jeb senāk uzņemtas filmas. Es vienreiz uz tādu biju, un man bija pārsteigums, ka zāle bija teju pilna un skatītāju bija daudz vairāk nekā dažā labā jaunas filmas seansā. Tas nozīmē, ka jums tas atmaksājas un Latvijas skatītājs uz šādām filmām nāk?
Cilvēki to tiešām novērtē. Es varu arī teikt, ka mūsu skatītājs ir inteliģents un arī prasīgs. Tostarp mēs saņemam pieprasījumus rādīt tādas vai citas filmas. Cilvēki tiešām nāk, jo, iespējams, atceras, ka šī filma patika, bet vairs īsti neatceras, kā risinājās sižets. Tāpat mēs veidojam tematiskus piedāvājumus. Piemēram, ja tūliņ iznāks jauna kādas franšīzes filma, mēs parādām iepriekšējās vai iepriekšējās kāda režisora filmas. Tas arī ir ļoti pieprasīti.
Kādi ir kritēriji tam, cik ilgi tā vai cita filma atrodas kinoteātra repertuārā?
Te es varu palielīties, ka pagājušajā gadā rekordus uzstādīja divas latviešu filmas. "Straume" tika rādīta ilgāk nekā gadu, kas ir fenomenāli. Un tas ir nevis tādēļ, ka mēs mākslīgi gribētu uzstādīt šādu rekordu, bet skatītāji gluži vienkārši uz to nāca. Otrs rekords bija ar filmu "TTT. Leģendas dzimšana", kuras pirmizrāde bija visās "Forum Cinemas" 14 zālēs vienlaicīgi. Un zāles bija pilnas.
Taču kopumā to, cik ilgi filma ir repertuārā, nenosakām mēs, bet gan skatītājs. Ja ir redzams, ka skatītāji vairs nenāk, tad tā arī tiek ņemta nost no repertuāra.
Ir arī filmas - vilšanās, kuras tiek noņemtas no repertuāra jau gandrīz pēc nedēļas?
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Nu, ja mēs runājam par Holivudas filmām, tad šādus gadījumus jau var paredzēt iepriekš. Ļoti reti ir gadījumi, kad filma ir neveiksmīgi startējusi ASV vai citos lielajos kino izplatīšanas tirgos, bet pie mums skatītāji uz to nāk. Piemēram, šogad viens no spilgtākajiem piemēriem bija "Supermeitene", kuru daudzi gaidīja, bet gala rezultātā filmas starts bija neveiksmīgs.
Dažkārt gan mēdz būt pretēji gadījumi, proti, mēs filmas potenciālu neesam pienācīgi novērtējuši, un tā uzrāda ļoti labus rezultātus. Tā arī mēdz būt.
Pasaulē ir diezgan ierasta prakse, ka uz ļoti gaidītu filmu seansiem biļetes pārdod daudzus mēnešus uz priekšu, pat pirms tās vispār ir piedzīvojušas pirmizrādi. Latvijā tas arī strādā, vai tomēr Latvijas skatītājs biļeti pērk tikai, pirms dodas uz kino?
Latvijā šajā ziņā veiksmīgs piemērs ir filma "Uļa", kuras pirmizrāde būs 16. septembrī. Uz pirmizrādi bija biļešu iepriekšpārdošana, un visas biļetes principā bija pārdotas jau augustā.
Mēs vispār bieži atveram biļešu tirdzniecību, tiklīdz saņemam atļauju attiecīgo filmu izrādīt.
Pašlaik notiek asas diskusijas par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz, ka filmas Eiropas Savienības dalībvalstu valodās ieskaņo, dublē vai subtitrē valsts valodā. Savukārt filmas citās svešvalodās ieskaņo vai dublē valsts valodā, un titrēšana vien nebūs pietiekama. Šādas diskusijas iepriekš ir bijušas arī attiecībā uz kino demonstrētajām filmām. Kā jūs vērtējat šādas iniciatīvas, un ko nozīmētu to ieviešana?
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Tas parasti aktualizējas pirms vēlēšanām. Šis jautājums būtu jāsadala divās daļās.
Ja runājam tieši par kinoteātriem, tad, salīdzinot ar straumēšanas platformām un televīziju, mēs tomēr esam maza daļa no tā satura, kas tiek patērēts. Un te ir arī jāatgādina, ka ir ļoti populāri TV kanāli, kuros valodu - un tā nav latviešu valoda - nemaz nevar nomainīt.
Otra lieta - mēs neradām filmas, mēs tās rādām un rādām to, ko mums sagatavo izplatītāji. Arī izplatītājiem ir ļoti būtiski, lai viņi var parādīt šīs nosacīti "mazās" filmas, jo dublēšana izmaksā dārgi. Piemēram, es jau pieminēju filmu "Sentimentāla vērtība", kas ir norvēģu valodā. Pēc jaunajiem noteikumiem tā būtu jādublē.
Šo jautājumu noteikti vajadzētu apspriest ar izplatītājiem, lai gala rezultātā neciestu skatītājs, jo visdrīzāk tas nozīmēs, ka daudzas labas filmas līdz Latvijai vispār nenonāks, jo tas būs ļoti dārgi. Tas kopumā var radīt negatīvu iespaidu. Vai tas ir mērķis, ko mēs gribam panākt?
Šobrīd pie mums kinoteātrī faktiski tiek dublētas tikai bērnu animācijas filmas. Visām citām filmām tiek nodrošināti latviešu subtitri. Krievu valodā subtitri ir arī bērnu filmām. Es esmu ļoti patriotisks cilvēks, bet es ļoti labi saprotu, ka, ja piecgadnieks nesapratīs, kas notiek filmā, tad viņu vecāki uz kino nevedīs vispār, un tā vietā filmas skatīsies mājās vietnēs, kur tās ir pieejamas krieviski. Vai tas būtu mērķis?
Ja mēs skatāmies uz filmu kā uz mākslas darbu, tad aktieris spēlē arī ar savu balsi, intonācijām. Dublieri mēdz būt talantīgi un ne visai talantīgi, un, piemēram, manā pieredzē ir bijis gadījums, ka dublieris filmu ir lielā mērā "sačakarējis", saucot lietas īstajos vārdos. Vai tas arī nebaida?
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Te man uzreiz nāk prātā filma "Nameja gredzens", kas uzreiz tika veidota angļu valodā ar subtitriem latviešu, igauņu un lietuviešu valodā. Doma bija, ka šādā veidā var palielināt skatītāju auditoriju. Diemžēl pēc tās iznākšanas uz ekrāniem sākās pandēmija, kas mums neļauj spriest, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi tai būtu gājis Lietuvā un Igaunijā vai citās valstīs. Ja šādai filmai veidotu dublāžu, es vēlreiz atkārtošos, tas būtu dārgi. Otrkārt, ja mēs sāksim dublēt visas filmas, kā tas ir, piemēram, Vācijā, tad tas tomēr rada dīvainu rezultātu. Piemēram, man šķistu dīvaini, ja Harisons Fords runātu latviski.
Turklāt jums ir pilnīga taisnība - mākslas filmas prasa īpaši kvalitatīvu dublāžu. Latvijā ir uzņēmumi, kas to var izdarīt, bet tas nebūs lēti. Tādēļ pēc tam filmai ir jābūt ļoti pieprasītai, lai latviešu valodas dublāžas veidošana atmaksātos, un to pirms tam ir ļoti grūti paredzēt. Es pieļauju, ka bieži būs gadījumi, ka šī iemesla dēļ filmu Latvijā izvēlēsies nemaz neizrādīt. Tādēļ es šaubos par šī virziena saprātīgumu.
Līdz ar dronu incidentiem aktuāls jautājums ir arī drošība. Jums ir skaidrs, kas notiek, ja jums ir pilns kinoteātris un tiek izsludināts brīdinājums?
Jā, šādā brīdī mēs pārtraucam filmu izrādīšanu, un cilvēki ir jānogādā drošā vietā.
Jūsu gadījumā, kur atrodas drošā vieta?
Tā ir tirdzniecības centra "Stockmann" apakšzemes stāvvietā. Vienlaikus mums gandrīz visas zāles atbilst prasībai par divu sienu principu. Patverties nevarētu tikai divās zālēs, kuras ir tuvu jumtam. Arī mūsu darbiniekiem ir skaidrs, kā briesmu gadījumā ir jārīkojas. Mēs tikai ceram, ka drošības instrukcijas reālajā dzīvē nebūs jāpārbauda.