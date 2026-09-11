Viņu savulaik dievināja arī Latvijā: kā šodien izskatās “Mežonīgā eņģeļa” zvaigzne Natālija Oreiro
90. gadu beigās argentīniešu telenovele “Mežonīgais eņģelis” kļuva par starptautisku fenomenu, bet tās galvenās lomas atveidotāja Natālija Oreiro – par vienu no atpazīstamākajām Latīņamerikas televīzijas sejām. Arī Latvijas skatītāji labi atceras dumpīgo Milagrosu, viņas vētrainās attiecības ar Ivo un seriāla lipīgo tituldziesmu “Cambio Dolor”.
“Mežonīgais eņģelis” Argentīnā tika demonstrēts no 1998. līdz 1999. gadam un kopumā piedzīvoja 270 sērijas. Galvenajās lomās bija tolaik tikai 21 gadu vecā urugvajiete Natālija Oreiro un argentīniešu aktieris Fakundo Arana. Stāsta centrā bija bārene Milagrosa jeb Mili – temperamentīga, futbolu mīloša jauniete, kura sāk strādāt par kalponi bagātajā Di Karlo ģimenē un iemīlas ģimenes dēlā Ivo.
Telenovele izrādījās milzīgs panākums. Tā nonāca pie skatītājiem vairāk nekā 80 valstīs, tostarp daudzviet Eiropā, un tika tulkota vairāk nekā 50 valodās.
Natālijas Oreiro atveidotā Milagrosa atšķīrās arī no daudzām tā laika klasiskajām telenoveļu varonēm. Viņa nebija klusa un padevīga – Mili spēlēja futbolu, ģērbās puiciski, strīdējās, jokoja un neļāva citiem sevi pazemot. Savukārt Oreiro un Aranas ekrāna ķīmija kļuva par vienu no galvenajiem seriāla popularitātes iemesliem.
Vienlaikus ar seriālu strauji uzplauka arī Oreiro mūziķes karjera. 1998. gadā viņa izdeva debijas albumu “Natalia Oreiro”, bet pašas izpildītā “Cambio Dolor” kļuva par “Mežonīgā eņģeļa” tituldziesmu un starptautisku hitu. Seriālā skanēja arī viņas dziesma “Me Muero de Amor”.
Pēc “Mežonīgā eņģeļa” Oreiro turpināja gan dziedāt, gan filmēties televīzijā un kino, turklāt ar laiku arvien biežāk izvēlējās nopietnākas dramatiskas lomas.
Maijā Natālijai Oreiro apritēja 49 gadi, un viņa joprojām ir ļoti aktīva aktrise. Turklāt šis viņai ir īpaši darbīgs kino gads. Pavasarī pirmizrādi piedzīvoja romantiskā drāma “Nada entre los dos”, kurā Oreiro pirmo reizi spēlē kopā ar meksikāņu aktieri Gaelu Garsiju Bernalu. Savukārt augustā Oreiro uz kinoekrāniem atgriezās ar komēdiju “Yo, Narciso”, kurā viņa spēlē kopā ar Adrianu Suaru. Filma Argentīnā startēja ārkārtīgi veiksmīgi – pirmajās četrās dienās to noskatījās vairāk nekā 240 000 skatītāju, un tā tika pasludināta par tobrīd skatītāko Argentīnas filmu 2026. gadā.
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Un ar to Oreiro plāni nebeidzas. Šovasar viņa intervijā atklāja, ka jau nofilmējusi vēl vienu filmu “Netflix” režisora Martina Sastres vadībā, bet tuvākajos mēnešos paredzēts vēl viens “Netflix” projekts ar režisoru Martino Zaideli.