Vai beidzot tas notiks? "Spice Girls" ar vienu video sacēlušas pamatīgu vētru
Leģendārā britu meiteņu grupa “Spice Girls” izraisījusi pamatīgu satraukumu fanu vidū, publicējot noslēpumainu video, kas licis domāt par iespējamu grupas atkalapvienošanos.
Trešdien “Spice Girls” oficiālajā “Instagram” kontā parādījās īss video ar lakonisku vēstījumu: “10.09.2026 | 2pm BST.” Video fonā skan grupas 1996. gada superhits “Wannabe”, bet kamera virzās augšup pa Londonas viesnīcas “St Pancras Renaissance Hotel” kāpnēm. Tieši tur savulaik tika filmēts leģendārās dziesmas videoklips.
Tomēr ar to pavedieni nebeidzas. Kamera pēc tam pievēršas sludinājumam izdevumā “The Stage” – tajā pašā publikācijā, kurā 1994. gadā tika ievietots sākotnējais sludinājums, meklējot dalībnieces jaunai meiteņu grupai, kas vēlāk kļuva par “Spice Girls”. Jaunajā sludinājumā tiek jautāts, vai lasītājs ir “Spice Girls” fans, kurš prot dziedāt un dejot, ir grupas superfani, kolekcionārs vai vienkārši mūzikas cienītājs. Tajā arī atgādināts, ka “Spice Girls” ir viena no visu laiku veiksmīgākajām meiteņu grupām – ar deviņiem Lielbritānijas topa pirmās vietas singliem un vairāk nekā 100 miljoniem pārdotu ierakstu visā pasaulē.
Īpaši vērīgi fani pamanījuši vēl kādu iespējamu pavedienu. Sludinājumā norādītais tālruņa numurs “(1009) 061126” varētu nebūt izvēlēts nejauši. Grupas debijas albums “Spice” tika izdots 1996. gada novembrī, un šogad aprit tieši 30 gadi kopš tā iznākšanas.
Tas faniem licis izteikt minējumus, ka gaidāmais paziņojums varētu būt saistīts ar albuma jubileju, jaunu projektu vai pat vēl vienu grupas atkalapvienošanos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Spice Girls” sākotnējā sastāvā darbojās Mela B, Melānija Čisolma jeb Mela C, Emma Bantone, Džerija Hornera un Viktorija Bekhema. Grupa kļuva par vienu no spilgtākajiem 90. gadu popmūzikas fenomeniem un tiek uzskatīta par visu laiku komerciāli veiksmīgāko meiteņu grupu.
Trešais un līdz šim pēdējais grupas studijas albums “Forever” iznāca 2000. gada novembrī, pēc kā dalībnieces pievērsās savām solo karjerām.
Pēdējā lielā “Spice Girls” atkalapvienošanās notika 2019. gadā, kad Mela B, Mel C, Emma un Džerija devās koncertturnejā. Viktorija Bekhema tajā nepiedalījās, izvēloties koncentrēties uz savu modes biznesu.
Vēl 2022. gadā Bekhema kategoriski noraidīja iespēju atgriezties uz skatuves kopā ar pārējām grupas dalībniecēm. “Es esmu ļoti pateicīga meitenēm, faniem un neticamajai karjerai, kas mums bija. Taču šobrīd esmu ļoti iegrimusi tajā, ko daru – modē, skaistumkopšanā un ģimenē,” toreiz sacīja Bekhema.
2018. gadā „Spice Girls” paziņo par atkalapvienošanos
2018. gada novembrī britu meiteņu popgrupa paziņojusi par atkalapvienošanos un izsludinājusi sešu koncertu garu turneju 2019. gada vasarā.