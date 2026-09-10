Princis Harijs, iespējams, beidzot ieguvis tādu dzīvi, kādu viņam savulaik neļāva karaliene Elizabete II
Princis Harijs un Megana Mārkla pēc vairākiem ASV pavadītiem gadiem kopā ar bērniem atgriezušies Lielbritānijā. Lai gan pāris neatgriezīsies pie karaļnama oficiālo pienākumu pildīšanas, jaunais dzīves modelis zināmā mērā atgādina to, ko Saseksas hercogs un hercogiene vēlējās panākt jau 2020. gadā, taču toreiz karaliene Elizabete II tam nepiekrita.
Harijs un Megana Lielbritānijā ieradās 26. augustā. Viņu bērni – princis Ārčijs un princese Lilibeta – šoruden sāks apmeklēt skolu Lielbritānijā. Ģimene plāno ilgāku laiku uzturēties valstī, vienlaikus saglabājot mājvietu Kalifornijā.
Informācija par ģimenes jauno dzīvesvietu un bērnu skolu drošības apsvērumu dēļ tiek rūpīgi sargāta.
Karaliskās ģimenes eksperti norāda, ka Harija pašreizējā situācija vismaz ārēji atgādina savulaik iecerēto modeli – iespēju dzīvot privātu un finansiāli neatkarīgu dzīvi, vienlaikus saglabājot ciešākas saites ar Lielbritāniju un karaļnamu.
Karaliskās ģimenes apskatniece Kinsija Šofīlda norādījusi, ka Harijs varētu just zināmu gandarījumu, jo beidzot ieguvis daļu no brīvības, pēc kuras tiecās pirms sešiem gadiem. Tomēr, viņasprāt, būtu kļūdaini to uzskatīt par uzvaru pār nelaiķes karalienes lēmumu.
2020. gadā Harijs un Megana vēlējās atkāpties no vadošo karaļnama pārstāvju pienākumiem, vienlaikus saglabājot iespēju daļēji pārstāvēt monarhiju un veidot paši savus komerciālos projektus. Taču pēc tā dēvētās Sandringemas sanāksmes kļuva skaidrs, ka šāds “pus iekšā, pus ārā” modelis netiks pieļauts.
Karalienes nostāja bijusi nepārprotama – karaļnama loceklis vai nu pilnvērtīgi pilda pienākumus monarhijas vārdā un ievēro ar tiem saistītos ierobežojumus, vai arī izvēlas privātu dzīvi.
Arī karalis Čārlzs III pēc dēla atgriešanās šo principu nav mainījis.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka šonedēļ karaļa vārdā augstākajām Lielbritānijas valdības un militārajām amatpersonām, kā arī karaļa pārstāvjiem reģionos tika nosūtīta vēstule, kurā uzsvērts, ka Harija un Meganas statuss nav mainījies. Viņi joprojām nav strādājoši karaļnama locekļi un nepilda pienākumus monarha vārdā.
2025. gada 10. septembris. Princis Harijs ierodas tikties ar tēvu karali Čarlzu
Tāpat pāris ikdienā neizmanto uzrunas “Viņa Karaliskā Augstība”, bet viņu labdarības un komerciālā darbība tiek uzskatīta par privātu.
Vēstulē Saseksas hercoga un hercogienes pašreizējais stāvoklis faktiski pielīdzināts privātpersonām ar komerciālām un labdarības interesēm.
Tas nozīmē, ka Harijs un Megana tagad var dzīvot Lielbritānijā, audzināt tur savus bērnus un turpināt savus projektus, taču nepārstāv kroni.
Karaliskās ģimenes eksperte Hilarija Fordviča uzskata, ka Elizabete II savu nostāju nebūtu mainījusi arī tad, ja būtu pieredzējusi mazdēla atgriešanos Lielbritānijā. Viņasprāt, karaliene būtu vēlējusies ciešākas ģimeniskas attiecības ar Hariju, taču nebūtu pieļāvusi komerciālu interešu apvienošanu ar oficiālu karaļnama statusu.
Megana, Harijs un princis Čārlzs
Savukārt karaliskās ģimenes apskatnieks Īans Pelhems Tērners uzskata pretēji – viņaprāt, pils 2020. gadā kļūdījās, pilnībā noraidot Harija un Meganas piedāvāto hibrīdmodeli.
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Pēc aiziešanas no karaļnama pienākumiem pāris noslēdza ienesīgus līgumus ar tādiem uzņēmumiem kā “Netflix” un “Spotify”, bet intervijās, dokumentālajos projektos un Harija memuāros “Liekais” vairākkārt publiski kritizēja karaļnamu. Tas būtiski saasināja attiecības ar pārējiem ģimenes locekļiem.
Tomēr pēdējā laikā parādījušās arī izlīguma pazīmes. Harijs jau iepriekš publiski atzinis, ka vēlas atjaunot attiecības ar ģimeni un vairāk laika pavadīt kopā ar tēvu.
Šovasar Harijs, Megana un bērni privāti tikās ar karali Čārlzu viņa Haigrovas īpašumā. Tā bija pirmā reize kopš karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas 2022. gadā, kad Ārčijs un Lilibeta bija satikuši savu vectēvu.
Tagad Harijam faktiski ir izdevies nonākt pie dzīves modeļa, kas zināmā mērā līdzinās tam, kuru viņš vēlējās jau pirms sešiem gadiem – dzīvot Lielbritānijā, būt tuvāk ģimenei, saglabāt finansiālu neatkarību un īstenot savus projektus.