Selma Haijeka 60. dzimšanas dienu nosvin, kaila peldoties jūrā
Aktrise Selma Haijeka savu 60. dzimšanas dienu nosvinējusi visai drosmīgā veidā – dodoties peldēties jūrā bez apģērba.
Pirmdien aktrise un producente Selma Haijeka sociālajā tīklā “Instagram” publicēja fotogrāfiju, kur viņa kaila bauda peldi jūrā un smaida kameras objektīvā.
Otrajā fotogrāfijā Selma redzama jūras viļņos, bet aktrises muguru sedz garie, tumšie mati. “60 un pateicīga,” viņa īsi rakstīja pie fotogrāfijām.
Filmas “Frīda” zvaigznes ieraksts ātri izpelnījās sajūsmas pilnus komentārus no Haijekas slavenajiem draugiem un sekotājiem. “Tu vienmēr būsi ikona,” rakstīja Vanesa Hadžensa, savukārt Ella Faninga sveica savu kolēģi: “Skaista! Daudz laimes dzimšanas dienā!”
Olīvija Manna atzina: “Latiņa ir uzstādīta augstu,” bet Kristīna Hendriksa rakstīja: “Tu izskaties tik laimīga. Daudz laimes dzimšanas dienā!” 60 gadu jubileju Selma Haijeka nosvinēja 2. septembrī.
Pagājušajā mēnesī “Oskara” balvai nominētā aktrise paziņoja, ka kļuvusi par vecmāmiņu pirmajam mazbērnam. Viņas audžudēlam Fransuā Pino junioram un sievai Larai Kosimai Henkelei fon Donersmarkai piedzimis dēls Fransuā. Pie video Selma rakstīja, ka jūtas svētīta – mazulis ģimenei devis iespēju piedzīvot īpašu mirkli, kad kopā šai pasaulē ir pārstāvētas četras paaudzes. Aktrise atklāja, ka jaundzimušais arī nosaukts par Fransuā, taču viņa plāno bērnu dēvēt mīļvārdiņā Pančito. “Šķiet, ka viņam tas patīk, un es nespētu viņu mīlēt vēl vairāk,” priecājās omītes godā ieceltā Haijeka.
Selma Haijeka un viņas vīrs Fransuā Anrī Pino apprecējās 2009. gadā. Pārim ir 18 gadus veca kopīga meita Valentīna. Selma ir audžumāte arī trim vīra bērniem – 25 gadus vecajai Matildei, 38 gadus vecajam Fransuā junioram un 19 gadus vecajam Ogustēnam.
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