"Ir tā, kā ir..." - Velta Puriņa par aiziešanu no raidījuma "Dienas personība"
“Man neviens neko nav aizrādījis, drāmas nav,” pēc aiziešanas no TV raidījuma "Dienas personība" žurnālam "Kas Jauns" saka leģendārā žurnāliste Velta Puriņa. Kāpēc raidījumu pametusi, viņa īsti izskaidrot nespēj, taču atzīst – iespējams, vairs nav jutusi gandarījumu par to, ko dara.
Atmodas leģenda Puriņa "TV24" ēterā raidījumu "Dienas personība" veidoja desmit gadus. Šovasar, dodoties atvaļinājumā pirms aptuveni diviem mēnešiem, viņa uzrakstījusi televīzijas vadībai, paužot vēlmi raidījuma veidošanu pārtraukt. “Es uzrakstīju vadītājam un izteicu savas šaubas,” stāsta žurnāliste. Pēc ziņas nosūtīšanas iestājies klusums. “Domāju – klusums, nu neko, gan jau atbildēs.” Taču viss nenotika gluži tā, kā Puriņa sākotnēji bija iztēlojusies. Pēc sarunām situācija atrisinājusies pozitīvi, un žurnāliste sapratusi, ka pilnībā aiziet no "TV24" tomēr nevēlas un turpinās darbu šajā pašā televīzijā, tikai citā formātā. “Ir tā, kā ir, un viss labi,” par gaidāmajām pārmaiņām saka žurnāliste.
Pieredzējusī TV personība gan neslēpj, ka reizēm mēdz pārāk emocionāli uztvert apkārtējo reakcijas. Arī skatītāju komentāri varot ietekmēt pašsajūtu. “Es ļoti slimīgi uztveru katru aizrādījumu,” saka Puriņa, tomēr uzsver, ka no kritikas nebaidās. Televīzijas un žurnālista darbs, viņasprāt, nozīmē arī spēju sadzīvot ar dažādiem viedokļiem.
Žurnāliste atzīst, ka viņai joprojām patīk pats žurnālistikas process – sarunas, jautājumu uzdošana un iespēja uzzināt ko jaunu. Tieši tāpēc arī doma par darbu radio viņai nav sveša, un, ja nāktu šāds darba piedāvājums, viņa varētu tam piekrist. Puriņa atceras laiku, kad Latvijas Radio strādāja režisors un redaktors Reinis Ādmīdiņš, kurš savulaik viņu uzaicināja iesaistīties raidījumu veidošanā. “Man patika. Es, cik varēju, tik darīju,” atceras žurnāliste.
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