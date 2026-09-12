Šova "Lauku sēta" vadītājs Jānis Rāzna ieguvis maģistra grādu
Šova Lauku sēta vadītājs "Jānis Rāzna" šovasar kļuvis par vienu grādu bagātāks – viņš Universitātē uzrakstījis un aizstāvējis maģistra darbu kiberdrošības inženierijā, iegūstot maģistra grādu.
“Ir daudz jālasa, ļoti daudz jāraksta, jāatceras pareizi noformēt visus citātus un atsauces,” žurnālam "Kas Jauns" maģistra grāda iegūšanas procesu raksturo Jānis, uzsverot – tas noteikti nebija viegls darbs. Maģistra darbu Jānis uzsāka rakstīt jau ziemā un nu vasarā beidzot var lepoties ar nozīmīgas izglītības pabeigšanu. Šādu profesionālo virzienu viņš izvēlējies, jo kiberdrošība mūsdienās ir ļoti svarīga tēma, par kuru daudz jāzina un jādomā. Kiberdrošības inženierija ir darbs, kurā rūpējas, lai datori, telefoni un internetā glabātā informācija būtu pasargāta no krāpniekiem un uzlaušanas.
Tomēr, ja Rāznam būtu iespēja vienu nedēļu kaut kur atpūsties, viņš noteikti paliktu patriots un izvēlētos ceļojumu pa Latviju. “Es gribētu ar mašīnu apbraukāt visas iepriekšējās šova lauku sētas un apskatīt, kā tur tagad izskatās. Izbaudīt Latvijas dabu,” viņš saka žurnālam "Kas Jauns". Jānim ir arī velosipēds, ar kuru viņš ik pa laikam pārvietojas, bet ceļojumam pa Latviju tomēr izvēlētos automašīnu.