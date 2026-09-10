Olgas Kambalas meita par mammas un Kaspara laulību: "Man liekas, ka ir jāšķiras"
Šovā "Slavenības. Bez filtra" Olga Kambala, meita Lukērija un Olgas vedekla sapulcējušās, lai apspriestu Olgas labsajūtu un attiecības ar Kasparu.
Lukērija vairākkārt bijusi klātesoša mammas un Kaspara Kambalas strīdos, tāpēc viņai par abu attiecībām izveidojies visai skaidrs un kategorisks viedoklis. Lukērija uzskata, ka laulība ir nonākusi punktā, kurā tās glābšanai vairs nav pamata. “Es no malas esmu visu redzējusi, dzirdējusi, un nekad nebija tā, ka viņš nāca tev pretī. Nu, tā kā cilvēks vienkārši nedzird,” par saviem novērojumiem stāsta Lukērija. Viņasprāt, Kaspara un Olgas attiecības māti ir ietekmējušas negatīvi. “Manuprāt, Kaspara attiecības viņu vienkārši ir degradējušas,” viņa saka.
Lukērija neslēpj – pēc visa piedzīvotā viņai nav pārliecības, ka abu laulību vēl iespējams glābt. Viņasprāt, pareizākais risinājums būtu šķiršanās. “Mammas un Kaspara attiecības ir degradējušas. Man liekas, ka ir jāšķiras. Noteikti,” kategoriski saka Lukērija.
Tikmēr Olgas vedekla sarunā pievēršas arī kādam citam jautājumam, par kuru publiskajā telpā izskanējuši dažādi pieņēmumi – ģimenes finansēm. Internetā nereti izskanot viedoklis, ka Olgas dzīvesveids lielā mērā balstās uz Kaspara naudu, taču Olga šādam priekšstatam nepiekrīt. Viņas pārrunā, ka realitātē situācija esot citāda. Olga bilst, ka Kaspars ir cilvēks, kurš spējot salīdzinoši viegli nopelnīt, taču tikpat viegli viņš naudu arī iztērējot. “Viņš ir tiešām tas cilvēks, kas var viegli nopelnīt, bet viņš tajā pašā dienā var arī visu notriekt,” par vīra attieksmi pret naudu stāsta Olga.