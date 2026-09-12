Kellija Osborna atklāj, ka pirmoreiz kokaīnu pamēģinājusi kopā ar vienu no Ozija slavenajiem draugiem
Rokera Ozija Osborna meita Kellija Osborna nesen atklājusi, ka pirmo reizi kokaīnu pamēģinājusi, pateicoties vienam no sava tēva slavenajiem rokmūziķu draugiem.
41 gadu vecā Kellija kavējusies atmiņā par agro jaunību un pastāstījusi par laiku, ko ģimene pavadīja leģendārajā Losandželosas viesnīcā “Sunset Marquis”. Kad Osborna sasniedza pusaudzes gadus, šī vieta viņai kļuva par īstu piedzīvojumu un jaunas pieredzes pasauli. Jaunajā dokumentālajā filmā “If These Walls Could Rock” Kellijas māte Šārona Osborna stāsta, ka laikā, kad Ozijs koncertēja ASV, ģimene katru vasaru apmetās šajā viesnīcā. Tā tas turpinājās līdz brīdim, kad Osborni iegādājās paši savu māju Losandželosā.
Kellija Osborna ar tēvu Oziju Osbornu
TV personība Kellija Osborna ar tēvu, grupas „Black Sabbath” līderi Oziju Osbornu
“Šajā viesnīcā es pirmo reizi dzēru alkoholu. Šeit piedzīvoju savu pirmo skūpstu,” atceras Kellija. “Un šeit es pirmo reizi pamēģināju kokaīnu... To man iedeva viens no tēva draugiem, kurš spēlēja ļoti, ļoti, ļoti slavenā grupā. Es nekad nevarēju par to pastāstīt vecākiem, jo viņi būtu šo cilvēku nogalinājuši!”
Šārona atklāj, ka Ozijs, kurš 2025. gada jūlijā 76 gadu vecumā devās mūžībā, šo viesnīcu bija īpaši iecienījis, jo tajā varēja turpināt savu bohēmisko dzīvesveidu, kuru vadīja moto “sekss, narkotikas un rokenrols”. “Viņam šeit ļoti patika, jo viņš varēja brīvi staigāt apkārt. Varēja iziet dārzā. Tolaik viņš vēl smēķēja,” stāsta Šārona. Ozijs iepazinās arī ar citiem viesnīcas viesiem, un pamazām radās sajūta, ka viņš mitinās nevis viesnīcā, bet gan “savās mājās kopā ar daudz draugiem”.
Ozijs Osborns ar bērniem jaunībā
Kellija “Sunset Marquis” raksturo kā “vienīgo viesnīcu, kurā tolaik mans tēvs varēja palikt un justies viņš pats”. “No visām citām vietām mūs būtu izmetuši, bet ne no “Sunset Marquis”. Šeit mans tēvs varēja atļauties savas trakulības, un neviens par to īpaši nesatraucās,” viņa atceras.
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Grupas “ZZ Top” leģenda Billijs Gibonss viesnīcā ne reizi vien pavadīja laiku kopā ar Oziju. Īpaši viņam atmiņā palicis kāds vakars, kas vēlāk kļuva leģendārs. “Ozijs Osborns tobrīd atradās pie “Marquis” baseina. Viņš pamāja, lai pienāku... Viņš zināja restorānu ar nosaukumu “Le Pirate”,” stāsta Gibonss. “Tur vakara noslēgumā bija pieņemts mest glāzi zemē, un viņš teica: ‘Varbūt mums vajadzētu šo tradīciju ieviest arī “Marquis”.’”
Dziesmas “Gimme All Your Loving” izpildītājs atceras, ka daudzi cilvēki pie baseina staigāja basām kājām. Bet tas Oziju neatturēja – viņš sasita savu glāzi, un drīz viņa piemēram sekoja arī pārējie. “30 sekunžu laikā visas glāzes, kas atradās pie baseina, bija pārvērtušās lauskās,” atceras Billijs. “Situācija kļuva tik bīstama, ka neviens vairs nevarēja aiziet, tāpēc ballīte turpinājās līdz pat agrai rīta stundai. Tādas lietas mēdza notikt viesnīcā “Sunset Marquis”,” rezumēja “ZZ Top’ mūziķis.