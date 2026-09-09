Nedēļas jaunumi "Tet+" - Tutas un Lapsas piedzīvojumi, jauni stāsti "Ērkšķu šovā" un nebijusi iespēja
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties aizraujošās "Tutas lietu" sērijas, tāpat klāt sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" astotā sezona un iespēja pieteikties nebijušai stratēģijas spēlei.
Izklaidē Tuta un Lapsa
"Tutas lietas" ir mīļš un izglītojošs ekrānsaturs latviešu valodā. Video stāstos mazajiem skatītājiem vecumā no viena līdz trim gadiem viss tiek skaidrots viņiem saprotamā valodā. Raidījuma galvenā varone ir jaukā meitene, bērnu draudzene Tuta. Viņa mazajiem jautru rotaļu veidā māca pašus pirmos vārdus, krāsas, dziesmiņas un skaitļus. Kopā ar Tutu jaunas lietas bērniem apgūt palīdz arī draudzīgā un ziņkārīgā Lapsa.
Spēt piecelties
Sākusies “Caur ērkšķiem uz…” astotās sezonas filmēšana
Jau šoruden pie televīzijas skatītājiem kanālā 360 un izklaides platformā Tet TV+ ar jauniem pārsteigumiem, skaudriem dzīvesstāstiem un cerībām par ...
Projekts atklās 12 drosmīgu sieviešu dzīvesstāstus – par kritieniem, zaudējumiem un izvēlēm, kas novedušas līdz dzīves zemākajam punktam. Taču šis nebūs stāsts par to, cik zemu iespējams krist. Tas būs stāsts par drosmi piecelties un sākt ceļu uz citu dzīvi. Divpadsmit šīs sezonas dalībnieces vieno vēlme mainīt dzīvi, taču katra no viņām projektā ierodas ar atšķirīgu pieredzi. Viņu stāstos īpaši izceļas četras skarbas likteņa līnijas – piederības meklējumi, zaudētas attiecības ar bērniem, vardarbības pieredze un alkohola atkarība.
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Dzīve divpadsmit ļoti atšķirīgām personībām zem viena jumta – vai šajā gadījumā vairākos kemperos – nebūs vienkārša. Jau no pirmajām dienām dalībniecēm būs jāmācās sadarboties, uzticēties, novilkt robežas un risināt konfliktus. Tāpēc līdzās emocionāli smagam pārmaiņu procesam netrūks asu viedokļu sadursmju, negaidītu atklāsmju, draudzības, humora un brīžu, kuros emocijas sitīs augstu vilni. “Viena no svarīgākajām lietām, ko šis projekts atgādina ik sezonu, ir – cilvēku nedrīkst vērtēt un “norakstīt” pēc viņa sliktākā dzīves posma. Aiz kļūdām, atkarībām, nepareizām izvēlēm un reizēm arī ļoti skarbas ārējās čaulas joprojām ir personība ar sapņiem un vēlmi būt mīlētam, vajadzīgam un pieņemtam. Dažreiz pietiek ar vienu cilvēku, kurš notic, vienu iespēju, kas dota īstajā brīdī, vai vienu paša pieņemtu lēmumu, lai dzīve sāktu iegūt citu virzienu. Tieši tāpēc mēs turpinām veidot Caur ērkšķiem uz... – nevis lai parādītu, cik zemu sieviete var nokrist, bet lai atgādinātu, cik daudz viņa vēl var izdarīt pēc tam, kad nolemj celties,” saka projekta producente un režisore Aija Strazdiņa-Ratinska.
Piesakies jaunai spēlei!
Vai esi kādreiz domājis, kā tu rīkotos, ja tev pēkšņi būtu pieejams gandrīz viss? Un ko darītu tad, ja par katru ērtību, privilēģiju un iespēju dzīvot labāk būtu jācīnās?
Šoruden "Tet+" skatītājiem piedāvās vēl nebijušu TV stratēģijas spēli "Līmenis", kurā dalībnieki nonāks divās krasi atšķirīgās pasaulēs. Vieniem būs komforts, iespējas un privilēģijas. Otriem – daudz pieticīgāki apstākļi, darbs un cīņa par iespēju tikt augstāk. Taču nekas nebūs garantēts – spēles gaitā viss var mainīties.
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35 dienas skatītāji varēs sekot dalībnieku dzīvei 24 stundas diennaktī "Tet+" tiešraidē, savukārt spilgtākie notikumi būs skatāmi "Tet+" un "360" epizodēs. Tas būs attiecību, rakstura un izturības pārbaudījums. Iespēja satikt cilvēkus, kurus citādi, iespējams, nekad nesastaptu, izkāpt no ierastās dzīves, pārbaudīt savas robežas un piedzīvot 35 dienas, kuras diez vai varēs aizmirst.
Par uzvaru projektā paredzēta 10 tūkstošu eiro liela naudas balva – vērā ņemama summa, kas var kļūt par būtisku atspēriena punktu un pavērt iespēju īstenot kādu sen lolotu, iespējams, pat dzīvi mainošu ieceri. Esi gatavs riskēt, pārbaudīt sevi, cīnīties par uzvaru un kļūt par daļu no šī rudens vērienīgākā TV notikuma? Nepalaid garām vienreizēju iespēju un līdz 18. septembrim piesakies https://www.1188.lv/piesakies.