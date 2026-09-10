FOTO: princis Džordžs uzsāk mācības elitārajā Ītonas koledžā
Princis Džordžs aizvadījis savu pirmo dienu prestižajā Ītonas koledžā, un šajā nozīmīgajā brīdī viņam līdzās bija vecāki – Velsas princis Viljams un princese Ketrīna.
Sasveicinoties ar skolas vadību, Ketrīna uzmundrinoši uzlika roku dēlam uz muguras. Ītonas koledžas direktors Saimons Hendersons topošo karali sagaidīja ar vārdiem: „Laipni lūgts! Lai veicas un izbaudi šeit pavadīto laiku.”
Princis Džordžs uzsāk mācības Ītonas koledžā
Velsas princis un princese kopā ar dēlu mēroja pavisam nelielu attālumu no ģimenes mājām “Forest Lodge” Vindzoras Lielajā parkā līdz slavenajai privātskolai, kurā savulaik mācījušies gan vairāki Lielbritānijas premjerministri, gan Holivudas zvaigznes. Jaunais princis seko sava tēva Viljama un tēvoča – Saseksas hercoga prinča Harija – pēdās, jo arī viņi abi savulaik skolojušies Ītonā. Par godu Džordža pirmajai koledžas dienai Kensingtonas pils publiskojusi arī viņa fotogrāfijas skolas uniformā.
Džordžs kopā ar vecākiem ieradās mācību iestādes vēsturiskajā iekšpagalmā Berkšīras grāfistē. Tā centrā atrodas karaļa Henrija VI statuja – tieši viņš 1440. gadā dibināja Ītonas koledžu. Visu rītu spēcīgi lija, bet, ģimenei šķērsojot pagalmu, tikai Ketrīna turēja virs galvas lietussargu. Viljams savu nesa salocītu, bet Džordžs gāja līdzās abiem vecākiem bez lietussarga. Ģimeni sagaidīja skolas direktors Saimons Hendersons un Ītonas pārvaldnieks sers Nikolass Kolridžs. Pēc īsas sarunas bija dzirdams, kā Hendersons Džordžam novēlēja veiksmi, jaunās mācību gaitas uzsākot. Kad sarunā kāds pieminēja lietu, Kolridžs noteica, ka tas esot „tipiski”, bet Viljams, smejoties piebilda: „Ja reiz sāk līt, tad līst ilgi.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ītona ir pazīstama ne vien ar augstām prasībām mācībās un plašām sporta iespējām. Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta arī patstāvībai un līdera prasmēm – daudzi ar mācībām nesaistīti ikdienas pienākumi audzēkņiem jāveic pašiem.
Iekļūt Ītonā nav viegli – zēniem jāiztur stingra atlase un pārbaudījumi. Arī mācību maksa ir iespaidīga – vecākiem gadā jāmaksā 63 298 sterliņu mārciņas (73 663 eiro). Turklāt pats fakts, ka absolvents mācījies Ītonā, nākotnē var izrādīties pat nozīmīgāks par skolas laikā gūtajām sekmēm.
Viljams Ītonā mācījās piecus gadus, sākot no 1995. gada. Skolas laikā viņš pildīja arī atbildīgus pienākumus, kļūstot par savas kopmītnes vecāko un prefektu. Pēc Ītonas absolvēšanas Viljams turpināja studijas Sentendrūsas universitātē. Savukārt princis Harijs Ītonā sāka mācīties trīs gadus pēc vecākā brāļa.
Ītonas slaveno absolventu saraksts ir iespaidīgs. Tur mācījušies aktieri Toms Hidlstons, Hjū Lorijs un Edijs Redmeins, daudzi Lielbritānijas premjerministri, tostarp Deivids Kamerons, rakstnieki Džordžs Orvels un Īans Flemings, kā arī piedzīvojumu meklētājs Bērs Grilss.
Princis Džordžs jūlijā nosvinēja 13. dzimšanas dienu. Daļu vasaras viņš kopā ar ģimeni pavadīja Skotijā, atpūšoties no mācībām pēc Lambrūkas skolas absolvēšanas. Šo privāto mācību iestādi Berkšīrā viņš apmeklēja kopā ar māsu princesi Šarloti (11) un brāli princi Luisu (8).
Tuvākajās nedēļās Džordžam būs jāiejūtas pavisam citādā ikdienā. Ītonā skolēni dzīvo internātā. Mācību iestādei ir 25 internāta ēkas. Katru no tām vada nama pārzinis un audzēkņu labklājības pārzine, kas rūpējas par skolēniem un sniedz viņiem nepieciešamo atbalstu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pirmajā dienā Džordžs ieradās eleganti ikdienišķā apģērbā – tumšās biksēs, žaketē un kreklā ar kaklasaiti. Vēlāk viņš pārģērbās tradicionālajā Ītonas uniformā, kuras standarts ieviests pagājušā gadsimta 60. gados. To veido melna fraka, veste, svītrainas bikses un balts krekls ar stingru apkakli.
Savulaik gan Viljamam, gan Harijam tika dota iespēja Ītonā mācīties bez pastāvīgas mediju uzmanības. Viljams un Ketrīna cer, ka arī Džordžam būs nodrošināts tāds pats privātums.
Pārējie jaunie audzēkņi skolā ieradās nedaudz vēlāk tajā pašā rītā, bet jau pēc Džordža un viņa vecāku ierašanās. Daļa līdzi bija atveduši arī koferus ar sadzīvei nepieciešamajām mantām.