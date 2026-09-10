FOTO: princis Džordžs uzsāk mācības elitārajā Ītonas koledžā
Foto: BACKGRID/ Vida Press
Princis Džordžs kopā ar vecākiem princesi Ketrīnu un princi Viljamu ierodas Ītonas koledžā.
Slavenības

FOTO: princis Džordžs uzsāk mācības elitārajā Ītonas koledžā

Gerda Ansone

Jauns.lv

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Princis Džordžs aizvadījis savu pirmo dienu prestižajā Ītonas koledžā, un šajā nozīmīgajā brīdī viņam līdzās bija vecāki – Velsas princis Viljams un princese Ketrīna.

FOTO: princis Džordžs uzsāk mācības elitārajā Īton...

Sasveicinoties ar skolas vadību, Ketrīna uzmundrinoši uzlika roku dēlam uz muguras. Ītonas koledžas direktors Saimons Hendersons topošo karali sagaidīja ar vārdiem: „Laipni lūgts! Lai veicas un izbaudi šeit pavadīto laiku.”

Princis Džordžs uzsācis mācības prestižajā Ītonas koledžā, kur skolojies viņa tēvs princis Viljams un tēvocis princis Harijs. Pirmajā skolas dienā vecāko dēlu uz mācību iestādi pavadīja abi viņa vecāki – Viljams un Ketrīna.

Princis Džordžs uzsāk mācības Ītonas koledžā

Velsas princis un princese kopā ar dēlu mēroja pavisam nelielu attālumu no ģimenes mājām “Forest Lodge” Vindzoras Lielajā parkā līdz slavenajai privātskolai, kurā savulaik mācījušies gan vairāki Lielbritānijas premjerministri, gan Holivudas zvaigznes. Jaunais princis seko sava tēva Viljama un tēvoča – Saseksas hercoga prinča Harija – pēdās, jo arī viņi abi savulaik skolojušies Ītonā. Par godu Džordža pirmajai koledžas dienai Kensingtonas pils publiskojusi arī viņa fotogrāfijas skolas uniformā.

Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press
Princis Džordžs Ītonas koledžas uniformā.
Princis Džordžs Ītonas koledžas uniformā.

Džordžs kopā ar vecākiem ieradās mācību iestādes vēsturiskajā iekšpagalmā Berkšīras grāfistē. Tā centrā atrodas karaļa Henrija VI statuja – tieši viņš 1440. gadā dibināja Ītonas koledžu. Visu rītu spēcīgi lija, bet, ģimenei šķērsojot pagalmu, tikai Ketrīna turēja virs galvas lietussargu. Viljams savu nesa salocītu, bet Džordžs gāja līdzās abiem vecākiem bez lietussarga. Ģimeni sagaidīja skolas direktors Saimons Hendersons un Ītonas pārvaldnieks sers Nikolass Kolridžs. Pēc īsas sarunas bija dzirdams, kā Hendersons Džordžam novēlēja veiksmi, jaunās mācību gaitas uzsākot. Kad sarunā kāds pieminēja lietu, Kolridžs noteica, ka tas esot „tipiski”, bet Viljams, smejoties piebilda: „Ja reiz sāk līt, tad līst ilgi.”

Foto: BACKGRID/ Vida Press
Ītonas koledža.
Ītonas koledža.

Ītona ir pazīstama ne vien ar augstām prasībām mācībās un plašām sporta iespējām. Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta arī patstāvībai un līdera prasmēm – daudzi ar mācībām nesaistīti ikdienas pienākumi audzēkņiem jāveic pašiem.

Iekļūt Ītonā nav viegli – zēniem jāiztur stingra atlase un pārbaudījumi. Arī mācību maksa ir iespaidīga – vecākiem gadā jāmaksā 63 298 sterliņu mārciņas (73 663 eiro). Turklāt pats fakts, ka absolvents mācījies Ītonā, nākotnē var izrādīties pat nozīmīgāks par skolas laikā gūtajām sekmēm.

Foto: action press/ Vida Press
Prinča Viljama pirmā diena Ītonas koledžā 1995. gadā.
Prinča Viljama pirmā diena Ītonas koledžā 1995. gadā.

Viljams Ītonā mācījās piecus gadus, sākot no 1995. gada. Skolas laikā viņš pildīja arī atbildīgus pienākumus, kļūstot par savas kopmītnes vecāko un prefektu. Pēc Ītonas absolvēšanas Viljams turpināja studijas Sentendrūsas universitātē. Savukārt princis Harijs Ītonā sāka mācīties trīs gadus pēc vecākā brāļa.

Foto: Mirrorpix / Vida Press
Prinča Harija pirmā diena Ītonas koledžā 1998. gadā.
Prinča Harija pirmā diena Ītonas koledžā 1998. gadā.

Ītonas slaveno absolventu saraksts ir iespaidīgs. Tur mācījušies aktieri Toms Hidlstons, Hjū Lorijs un Edijs Redmeins, daudzi Lielbritānijas premjerministri, tostarp Deivids Kamerons, rakstnieki Džordžs Orvels un Īans Flemings, kā arī piedzīvojumu meklētājs Bērs Grilss.

Foto: Alamy/Vida Press
Princis Viljams ar vecākiem princesi Diānu un karali Čārlzu (tolaik Velsa princi) un jaunāko brāli princi Hariju, uzsākot mācības Ītonas koledžā.
Princis Viljams ar vecākiem princesi Diānu un karali Čārlzu (tolaik Velsa princi) un jaunāko brāli princi Hariju, uzsākot mācības Ītonas koledžā.

Princis Džordžs jūlijā nosvinēja 13. dzimšanas dienu. Daļu vasaras viņš kopā ar ģimeni pavadīja Skotijā, atpūšoties no mācībām pēc Lambrūkas skolas absolvēšanas. Šo privāto mācību iestādi Berkšīrā viņš apmeklēja kopā ar māsu princesi Šarloti (11) un brāli princi Luisu (8).

Tuvākajās nedēļās Džordžam būs jāiejūtas pavisam citādā ikdienā. Ītonā skolēni dzīvo internātā. Mācību iestādei ir 25 internāta ēkas. Katru no tām vada nama pārzinis un audzēkņu labklājības pārzine, kas rūpējas par skolēniem un sniedz viņiem nepieciešamo atbalstu.

Foto: Alamy/Vida Press
Prinča Viljama pirmā diena Ītonas koledžā 1995. gadā.
Prinča Viljama pirmā diena Ītonas koledžā 1995. gadā.

Pirmajā dienā Džordžs ieradās eleganti ikdienišķā apģērbā – tumšās biksēs, žaketē un kreklā ar kaklasaiti. Vēlāk viņš pārģērbās tradicionālajā Ītonas uniformā, kuras standarts ieviests pagājušā gadsimta 60. gados. To veido melna fraka, veste, svītrainas bikses un balts krekls ar stingru apkakli.

Savulaik gan Viljamam, gan Harijam tika dota iespēja Ītonā mācīties bez pastāvīgas mediju uzmanības. Viljams un Ketrīna cer, ka arī Džordžam būs nodrošināts tāds pats privātums.

Foto: Mirrorpix / Vida Press
Prinča Viljama pirmā diena Ītonas koledžā 1995. gadā.
Prinča Viljama pirmā diena Ītonas koledžā 1995. gadā.

Pārējie jaunie audzēkņi skolā ieradās nedaudz vēlāk tajā pašā rītā, bet jau pēc Džordža un viņa vecāku ierašanās. Daļa līdzi bija atveduši arī koferus ar sadzīvei nepieciešamajām mantām. 

Tēmas

Princis HarijsPrincese KetrīnaDeivids KameronsPrincis ViljamsEdijs RedmeinsToms HidlstonsPrincis DžordžsBritu karaļnams

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