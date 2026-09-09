Satura veidotājs Roberts Vītols sacentīsies ar četrkārtējo F-1 čempionu Verstapenu
Latvijas satura veidotājs Roberts Vītols kļuvis par vienu no 100 dalībniekiem, kuri 16. septembrī kartinga sacensībās sacentīsies ar četrkārtējo Formula 1 pasaules čempionu Maksu Verstapenu.
Par dalību Vītols pavēstījis sociālajos tīklos, publicējot arī video, kurā redzams brīdis, kad viņš uzzina par iespēju stāties pretī vienam no pasaules labākajiem autosportistiem.
“Esmu izraudzīts kā viens no 100, kas sacentīsies ar kartingu pret F1 pasaules čempionu [@maxverstappen1]. Joprojām nespēju tam noticēt!” raksta Vītols.
Sacensības ar nosaukumu “Max vs 100” norisināsies 16. septembrī, un tām tiešraidē varēs sekot līdzi ESPN un Disney+.
Nīderlandes autosportists Makss Verstapens ir viens no šīs paaudzes izcilākajiem Formula 1 pilotiem. Viņš F-1 debitēja tikai 17 gadu vecumā, bet 2021. gadā kļuva par Nīderlandes pirmo pasaules čempionu. Kopumā Verstapens ir izcīnījis četrus F-1 čempiona titulus.
Verstapens arī turpina pārstāvēt “Red Bull Racing” un augustā pagarināja līgumu ar komandu līdz 2030. gada sezonas beigām.