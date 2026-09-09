Latvijas “Oskara” kandidāte “Uļa” nonāk kinoteātros - skatītājus gaida arī īpašie seansi
No 16. septembra kinoteātros visā Latvijā būs skatāma režisora Viestura Kairiša jaunā spēlfilma “Uļa”, kas šogad piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivāla programmā “Un Certain Regard” un ir izvirzīta no Latvijas ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars”. Līdz ar filmas nonākšanu pie Latvijas skatītājiem vairākās pilsētās notiks īpašie seansi, kuros skatītājiem būs iespēja ne tikai noskatīties filmu, bet arī satikt tās radošo komandu, dzirdēt aizkulišu stāstus un uzzināt vairāk par filmas tapšanu.
Filmas “Uļa” seansi ar radošo komandu notiks Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē, Viļānos, Valmierā, Daugavpilī un Tukumā.
• Rīgā – 16. septembrī “Forum Cinemas” plkst. 18.00 un 18.45, kā arī “Splendid Palace” plkst. 18.00 un 20.45; “Apollo Kino Rīga Plaza” – 19. septembrī plkst. 17.00.
• Cēsīs – 18. septembrī Koncertzālē “Cēsis” plkst. 18.30.
• Valmierā – 18. septembrī “Kino Gaisma” plkst. 18.15.
• Rēzeknē – 20. septembrī Rēzeknes “GORS” plkst. 16.00.
• Viļānos – 20. septembrī Viļānu kultūras namā plkst. 20.00.
• Daugavpilī – 21. septembrī Daugavpils Kultūras pilī plkst. 18.30.
• Tukumā – 27. septembrī Tukuma pilsētas Kultūras namā plkst. 16.00.
Īpašajos seansos skatītājiem būs iespēja uzzināt vairāk par filmas idejas un scenārija tapšanu, filmēšanas procesu, darbu ar aktieriem un filmas vizuālo valodu, kā arī dzirdēt stāstus, kas palikuši ārpus ekrāna. Tikšanās ar radošo komandu ļaus “Uļu” iepazīt no tās veidotāju skatpunkta un uzzināt vairāk par filmas tapšanas aizkulisēm.
Leģendārā basketboliste Uļjana Semjonova fotogrāfijās
Leģendārā basketboliste Uļjana Semjonova fotogrāfijās.
No 16. septembra “Uļa” būs skatāma kinoteātros visā Latvijā. Vairāk informācijas par filmu un seansiem skatīt šeit: filmaula.lv.
“Uļa” ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojuma filma, kas tapusi studijā “Ego Media” sadarbībā ar “Allfilm”, “Staron Film” un “Tremora”. Filmas izplatītājs Latvijā – “ACME Film”. Filmas scenārija autori ir Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, producents – Guntis Trekteris, operators – poļu kinooperators Vojteks Starons (Wojciech Staroń), bet par filmas māksliniecisko noformējumu rūpējusies Ieva Jurjāne.
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