"Kājas, kulaki, nagi!" - šovu zvaigznes Magones mājās uzvirmo divu pensionāru konflikts
Šovā "Slavenības. Bez filtra" Magones mājās spriedze starp abām seniorēm – Dainu un Māru – draud pāraugt nopietnā konfliktā. Situācija kļūst tik nokaitēta, ka sarunas un savstarpējās dzēlības pāraug arī fiziskā saķeršanās, Magone abas kundzes cenšas nomierināt.
“Strenču izlaidums manā mājā! Divas pensionāres saplēsušās, sakāvušās, ko nu lai?” par situāciju saka Magone, kurai nav vienaldzīgi, ka abas sievietes atrodas tik naidīgās attiecībās. Lai mazinātu spriedzi, Magone mēģina abas dāmas nomierināt pa vienai. Viņasprāt, vispirms nepieciešams aprunāties ar vienu no konflikta pusēm, nomierināt viņu un tikai pēc tam pievērsties otrai. “Dainiņu tad samīļojam, runājam, pēc tam runā ar otru. Un man liekas, ka tas tā strādā, ka var cilvēku dabūt atpakaļ pie zemes,” savu pieeju skaidro Magone.
Taču šoreiz spriedze izrādās pārāk liela. Abu kundžu strīds jau gandrīz pāraug kautiņā, un tiek atzīts, ka konfliktā izmantots teju viss, kas bijis pa rokai. “Te jau aizgāja kājas, kulaki, nagi, viss, kas bija pieejams,” notikušo raksturo sarunas dalībnieki. Tomēr Magone nepārdzīvo tikai par pašu strīdu – viņa cer, ka abas sievietes vismaz uz brīdi spēs nolikt malā savstarpējos aizvainojumus. Tāpēc tiek mēģināts panākt kaut nelielu izlīgumu – dāmas aicina samīļoties un apmainīties ar bučiņām.