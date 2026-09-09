Vēl nebijis duets: Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva apvienojas emocionālā roka balādē
Lai arī Miks Galvanovskis šo gadu pamatā ir aizvadījis spēlējot koncertus un vairākus mēnešus viņš nebija izdevis jaunas dziesmas, teju mēnesi pēc dziesmas “Tikai Vienreiz Dzīvot” izdošanas, Miks nodod klausītājiem savu jaunāko singlu “Būt”, kas ir tapis, apvienojoties vēl nebijušā duetā kopā ar fantastiskās balss īpašnieci - Aiju Andrejevu!
“Jau vairākus gadus viens no maniem muzikālajiem sapņiem ir bijis izlaist duetu kopā ar Aiju. Šī sadarbība nav pēkšņa - pirmo reizi par sadarbību biju vaicājis Aijai jau aizvadītā gada Dziesmu svētkos. Uzreiz kā šo dziesmu kopā ar Robi uzrakstījām, galvā bija tikai viena māksliniece- šajā dziesmā ir jāskan Aijas balsij. Tiešām milzīgs prieks, ka pēc vairāku mēnešu darba šī dziesma beidzot nonāks pie klausītājiem. Dziesma ir par mums pašiem. Kā otra pusīte, draugs vai pat vienkāršs svešinieks spēj iemācīt Tev lietas redzēt no citādiem skata punktiem un bieži vien pat ļauj Tev kļūt par labāku sevis versiju kāda tā ir bijusi vakar”, komentē Miks.
“Es esmu ļoti priecīga un pateicīga par šo sadarbību! Tad, kad Miks mani uzrunāja, man nebija ne mazāko šaubu, jo, lai arī mēs pirms tam nebijām īsti pazīstami, Miks man šķita ļoti simpātisks kā personība un viņš, manuprāt, ir viens to tiem māksliniekiem, kas šobrīd nes augsti paceltu šo te “roka karogu”! Tā kā arī man šis žanrs ir ļoti tuvs un mīļš sirdij, man ir ļoti liels prieks, ka arī man pēc ilgiem laikiem ir viens kārtīgs roka balādes duets! Man ir sajūta, ka cilvēkiem šī dziesma varēs kalpot gan kā dakteris bēdīgos brīžos, gan kā iedvsma ikdienā!” komentē Aija.
Dziesmu “Būt” Miks ir sarakstījis kopā ar grupas dalībnieku un labi zināmo ģitāristu Robertu Dinteru. Tapšanas procesā piedalījās arī Laima Miltiņa-Rode un Jānis Narbuts. Dziesmas ierakstā piedalījušies - Aija Andrejeva, Miks Galvanovskis un viņa grupas pamatsastāvs Kristens Kupčs, Mārcis Briška, Jānis Narbuts, Reinis Briģis, Roberts Dinters. Video uzņēmis Elvis Lācis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau pavisam drīz Miks Galvanovskis nodos klausītājiem savu jaunāko mūzikas albumu, izziņos lielus jaunumus un 9. oktobrī uzsāks savu šī rudens patriotisko koncerttūri “Balāde Par Letiņu”, ar veseliem 14 koncertiem visā Latvijā - Ventspilī, Ādažos, Alūksnē, Tukumā, Siguldā, Ogrē, Talsos, Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Rīgā, Cēsīs un Jelgavā.