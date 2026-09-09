FOTO: Bens un Keisijs Afleki pārsteidz ar retu kopīgu iznācienu Venēcijā - viņiem pievienojas Keisija 22 gadus vecais dēls
Aktiera un režisora Keisija Afleka vecākais dēls Indiana Afleks, šķiet, nolēmis turpināt ģimenes tradīcijas kino pasaulē. 22 gadus vecais jaunietis kopā ar tēvu ieradies uz viņu jaunās filmas “Company” pirmizrādi 83. Venēcijas Starptautiskajā kinofestivālā.
Otrdien, 8. septembrī, 51 gadu vecais “Oskara” laureāts Keisijs Afleks uz sarkanā paklāja Venēcijā pozēja kopā ar Indianu un filmas aktieriem. “Company” režisors un viens no scenārija autoriem ir pats Afleks, bet lomās redzami arī Niks Nolte, Bens Mendelsons, Adelaida Klemensa, Skūts Maknerijs, Emīlija Alina Linda un Keisija partnere Keilija Kovena.
Filmā loma tikusi arī Keisija jaunākajam dēlam – 18 gadus vecajam Atikusam Aflekam –, taču viņš uz pirmizrādi Venēcijā nebija ieradies.
Venēcijā notikušajā preses konferencē Keisijs neslēpa, ka iespēja režisēt savus bērnus kļuvusi par vienu no īpašākajiem mirkļiem viņa profesionālajā dzīvē.
Viņš stāstīja, ka abi dēli jau kopš bērnības auguši kino un teātra vidē un zināmā mērā šo interesi pārmantojuši. “Man šķiet, ka viņi uzauga tam visam blakus, tāpēc viņiem bija interese un sava veida intuitīva izpratne par šo darbu,” sacīja Afleks, piebilstot, ka arī viņa paša tēvs daudzus gadus strādājis teātrī.
Keisijs atklāja, ka, strādājot pie scenārija, mājās regulāri rīkojis teksta lasījumus un lūdzis abiem dēliem lasīt jaunāko varoņu lomas. “Viņi bija fantastiski,” atzina režisors.
Kad pienācis laiks filmēšanai, viss sakritis arī praktiski – Atikusam tobrīd bijis aptuveni nedēļu ilgs pavasara brīvlaiks skolā, kas bijis tieši tik ilgs laiks, cik nepieciešams viņa ainām.
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Savukārt Indiana filmēšanas laukumā palicis daudz ilgāk. “Indiana ieradās, nospēlēja savu lomu un pēc tam palika katru dienu, strādāja arī citās nodaļās, šķūrēja sniegu, nesa apgaismojuma statīvus un nekad nesūdzējās. Vai gandrīz nekad,” jokoja Keisijs.
Aktieris piebilda, ka darbs kopā ar dēliem bijis “labākais profesionālais piedzīvojums” viņa dzīvē.
Ģimenes notikumu Venēcijā nepalaida garām arī Keisija vecākais brālis, Holivudas zvaigzne Bens Afleks. Viņš ieradās uz “Company” pirmizrādi, lai atbalstītu gan brāli, gan savu brāļadēlu Indianu. Tādējādi uz viena sarkanā paklāja kopā nonāca jau vairākas Afleku ģimenes kino paaudzes.
Filmas “Company” scenāriju Keisijs Afleks sarakstījis kopā ar Ronu Hansenu. Gotiskās mistērijas sižets veidots no vairākos laika periodos savstarpēji savijušiem stāstiem.
Notikumi sākas 1975. gadā, kad kāda sieviete nelūgta ierodas svētku ballītē un sāk stāstīt par novecojušu vientuļnieku Tomu, kurš 1953. gada sniegputenī Kolorādo izglābis iestrēgušu aktrisi. Savukārt aktrise, lai īsinātu laiku, viņam izstāsta vēl senāku stāstu par lauksaimnieku pāri, kas savās mājās uzņem svešinieku laikā, kad apkārtnē notiek slepkavības.
Filmas oficiālajā aprakstā “Company” raksturota kā stāsts par sērām, atriebību, piedošanu un līdzcietības spēju dziedēt pat ļoti dziļas rētas.