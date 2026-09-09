“Dienvidparks” vairs nav “Dienvidparks”: seriāls pārdēvēts, izsmejot Trampa lēmumus
Amerikāņu satīriskais animācijas seriāls "Dienvidparks" ("South Park") otrdien paziņoja, ka maina savu nosaukumu uz "Dienvidamerika" ("South America"), acīmredzami ironizējot par ASV prezidenta Donalda Trampa lēmumiem pārdēvēt ģeogrāfiskus objektus Amerikas vārdā.
"Emmy" balvu ieguvušā seriāla paziņojums nācis klajā pēc Trampa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci - par Amerikas līci.
Respektējot šos Trampa lēmumus, "Apple" un "Google" veica attiecīgas izmaiņas ASV lietotājiem pieejamās kartēs, un "Dienvidparka" veidotāji Trejs Pārkers un Mets Stouns vērsa ironiju arī pret šiem uzņēmumiem.
""Apple" un "Google" drosmes un patriotisma iedvesmoti, mēs mainām nosaukumu "Dienvidparks" uz "Dienvidamerika"," teikts seriāla oficiālajā "X" kontā.
Pārkers un Stouns ironizēja arī par kinostudiju "Paramount", kas tagad pieder Deivida Elisona uzņēmumam "Skydance Corporation", neraugoties uz pērn parakstītu darījumu pusotra miljarda ASV dolāru vērtībā.
"Mēs īpaši gribam pateikties mūsu mātesuzņēmumam "Paramount" - "Skydance Capitulation"," seriāla veidotāji rakstīja šajā kontā.
"Dienvidparks", kura darbība notiek izdomātā pilsētā Dienvidparkā Kolorādo štatā, ir pazīstams ar rupjiem izteicieniem un sociālo problēmu izsmejošu atspoguļojumu.
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Kopš Trampa atgriešanās Baltajā namā šis seriāls ir nežēlīgi izsmējis viņu un viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu.