Nikolajs Puzikovs, Gita Herta ar dēliņu (ekrānuzņēmums no "Instagram")
Slavenības
Šodien 21:23
"9 mēnešus gaidīts, mūžīgi mīlēts!": “dziedošais policists” Nikolajs Puzikovs dalās ar savu laimi
Dziedātājs un par “dziedošo policistu” dēvētais Nikolajs Puzikovs un viņa sieva Gita Herta dalījušies savā laimē ar sabiedrību — beidzot var doties mājās ar jaundzimušo dēliņu.
Dažreiz vārds “paldies” ir par maz… Paldies mūsu lielajai ģimenei, tuvākajiem draugiem, ka bijāt līdzās, turējāt īkšķus, uzmundrinājāt un gaidījāt mūsu mazo brīnumu kopā ar mums. Jūsu mīlestību un atbalstu mēs neaizmirsīsim," sociālajos tīklos raksta laimīgais tētis.
Dēliņš nāca pasaulē 2. septembrī. “Laimīgi paziņojam, ka 02.09.2026 nāca pasaulē mūsu dēliņš. Tagad esam par vienu sirsniņu vairāk.” soctīklos ar priecīgo vēsti dalījās jaunie vecāki.
Jau vēstīts, ka 2025. gada 10. februārī Nikolajs Puzikovs un viņa mīļotā dzīvesbiedre Gita Herta Magazniece devās laulības ostā. Pāris pēc kāzām turpināja dalīties ar skaistiem mirkļiem no savas kopdzīves, bet šoruden viņu ģimeni papildinājis pirmdzimtais dēliņš.