Slavens, tūristu ielenkts un stumj savu auto. Roberts Patinsons atceras apkaunojošos brīžus, ko sagādāja viņa sapņu mašīna
Roberts Patinsons (40) dalījies atmiņās ar amizantu stāstu par savu sapņu automašīnu, kuru iegādājās laikā, kad sāgas “Krēsla” (“Twilight”) filmas viņam bija atnesušas pasaules slavu. Franšīzes pēdējā daļa kinoteātros nonāca 2012. gada 16. novembrī.
Vampīra Edvarda Kalena loma aktieri Robertu Patinsonu teju vienā acumirklī padarīja slavenu visā pasaulē. Pateicoties lielajiem panākumiem (un visnotaļ solīdajam honorāram), viņš beidzot varēja atļauties iegādāties automašīnu, par kuru bija sapņojis jau kopš bērnības. Tas bija “Shelby Mustang” spēkrats. Patinsons bija sajūsmā par savu jauno auto, taču drīz vien atklājās kāda būtiska problēma – tas nemitīgi bojājās.
Roberts Patinsons sāgā „Krēsla”
Roberts Patinsons sāgā „Krēsla”.
Aktieris saprata, ka šis auto gluži vienkārši nav piemērots ikdienas braukšanai. Turklāt tas mēdza pievilt tieši visnepiemērotākajos brīžos – bieži vien, kad apkārt bija daudz cilvēku. Patinsons stāstīja: „Aizraušanās ar īpašām automašīnām man laikam jau ir aiz muguras. Kad filmējos “Krēslā”, nopirku “Shelby Mustang” – auto, par kuru biju sapņojis jau kopš bērnības. Tas bija GT350 vai varbūt “Fastback”, līdzīgs tam, kas redzams filmā “Nozust 60 sekundēs”.”
Aktieris atcerējās arī neveiklos brīžus, kad automašīnu nevarēja iedarbināt un viņam pašam nācās to stumt. „Tikai pēc tam saproti, ka ar šādu auto nevar braukt katru dienu. Neskaitāmas reizes nonācu diezgan apkaunojošās situācijās – mašīnu pēkšņi nevarēja iedarbināt vai tā sabojājās, un tas nez kāpēc vienmēr notika milzīga tūristu pūļa acu priekšā. Un man nācās to stumt aiz stūra,” viņš atcerējās. Galu galā aktiera pacietībai pienāca gals. „Es nodomāju: viss, man pietiek. Man vajag kaut ko tādu, kas darbojas,” sacīja Patinsons.