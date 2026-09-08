Aktrise Natālija Portmane kļuvusi par trīs bērnu māmiņu
“Oskara” laureāte Natālija Portmane kļuvusi par trīs bērnu māmiņu. 45 gadus vecā aktrise pagājušajā mēnesī Parīzē laidusi pasaulē savu trešo bērnu.
Šis ir Portmanes pirmais kopīgais bērns ar viņas partneri, franču mūziķi Tanguī Destablu.
Jaundzimušais pievienojies aktrises diviem vecākajiem bērniem — 15 gadus vecajam dēlam Alefam un deviņus gadus vecajai meitai Amālijai. Abi dzimuši Portmanes laulībā ar franču horeogrāfu un režisoru Benžamēnu Milpjē.
Par trešo grūtniecību Portmane publiski paziņoja šā gada aprīlī intervijā žurnālam “Harper’s Bazaar”. “Tanguī un es esam ļoti priecīgi,” toreiz sacīja aktrise. “Es vienkārši jūtos ļoti pateicīga. Es zinu, ka tā ir milzīga privilēģija un brīnums.”
Portmane atklāja, ka trešo grūtniecību piedzīvojusi daudz mierīgāk nekā iepriekšējās. “Kad esi jauns, ir pateicības sajūta, kuru ne vienmēr līdz galam spēj aptvert,” viņa sacīja. “Tagad ir miers un izpratne par sevi — ar ko vēlos pavadīt laiku un kādu enerģiju vēlos sev apkārt. Tas katru dienu šo pieredzi padara skaistu.”
Aktrise arī neslēpa, ka šī, visticamāk, būs viņas pēdējā grūtniecība, tāpēc centusies izbaudīt katru tās posmu. “Zinot, ka tā, iespējams, ir pēdējā reize, es novērtēju katru mirkli,” atzina Portmane.
Grūtniecības laikā viņa lielāko daļu laika pavadīja Parīzē kopā ar abiem vecākajiem bērniem. Aktrise stāstīja, ka turpinājusi peldēt un nodarboties ar girotoniku, lai saglabātu fizisko formu, bet brīvajā laikā baudījusi Francijas galvaspilsētas parkus un mākslu. “Vienkārši tās parastās lietas, ko dari, kad nestrādā,” viņa jokoja.
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Par Portmanes un Destabla attiecībām pirmo reizi plašāk kļuva zināms 2025. gada martā.
Destabls ir franču mūziķis un producents, kurš pazīstams arī ar skatuves vārdu Tepr.
Jaunās attiecības Portmanes dzīvē sākās pēc šķiršanās no Benžamēna Milpjē. Abi apprecējās 2012. gadā, bet laulība tika oficiāli šķirta 2024. gadā.