90. gados bez viņas nebija iedomājama neviena romantiskā komēdija - ko šodien dara Mega Raiena?
Savulaik šķita, ka romantiska komēdija bez Megas Raienas gluži vienkārši nav iedomājama. Viņas blondie mati, atbruņojošais smaids un īpašā spēja vienlaikus būt smieklīgai, neveiklai un romantiskai padarīja aktrisi par vienu no 90. gadu lielākajām Holivudas zvaigznēm.
Raienas ceļš uz superzvaigznes statusu sākās jau 80. gados. Pēc darba televīzijā viņa ieguva nelielu, bet atmiņā paliekošu lomu 1986. gada hitā “Labākais šāvējs”, taču īstais izrāviens pienāca trīs gadus vēlāk. 1989. gada romantiskā komēdija “Kad Harijs satika Salliju” padarīja viņu par zvaigzni. Raienas un Billija Kristala saspēle, asprātīgie dialogi un nu jau kino vēsturē iegājusī restorāna aina palīdzēja filmai kļūt par vienu no žanra klasikām.
Vēlāk, 1993. gadā, Raiena kopā ar Tomu Henksu filmējās “Bezmiegs Sietlā”, 1995. gadā — “Franču skūpsts”, bet 1998. gadā viņa un Henkss atkal satikās vienā no 90. gadu pazīstamākajām romantiskajām komēdijām “Tev pienācis pasts”. Tajā pašā laikā Raiena pierādīja, ka spēj spēlēt arī ārpus romantisko komēdiju žanra — viņa filmējās “The Doors”, “Drosme liesmās” un romantiskajā drāmā “Eņģeļu pilsēta”.
90. gadu beigās viņa bija viena no vislabāk atpazīstamajām Holivudas aktrisēm un ieguva iesauku “Amerikas mīļotā”.
Taču jaunās tūkstošgades sākumā viss sāka mainīties. Ap 2000. gadu aktrises privātā dzīve sāka piesaistīt gandrīz tikpat lielu uzmanību kā viņas filmas.
1991. gadā Raiena apprecējās ar aktieri Denisu Kveidu, un gadu vēlāk piedzima viņu dēls Džeks. Taču 2000. gadā pāris paziņoja par šķiršanos, un drīz vien tabloīdu uzmanības centrā nonāca Raienas attiecības ar aktieri Raselu Krovu, ar kuru viņa bija filmējusies “Dzīvības pierādījums”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Raiena vēlāk uzsvēra, ka Krovs nebija viņas laulības izjukšanas iemesls, taču medijos viņa pēkšņi no romantisko komēdiju nevainojamās “meitenes no kaimiņmājas” pārvērtās par vienu no tabloīdu iecienītākajām varonēm. Pati Raiena vēlāk atzina, ka tas mainījis viņas attieksmi pret slavu un licis saprast, ka publisko tēlu nav iespējams pilnībā kontrolēt.
Arī profesionāli viņa mēģināja mainīt virzienu. 2003. gadā Raiena piedalījās Džeinas Kempiones erotiskajā trillerī “Griezumā”, izvēloties daudz tumšāku un seksuāli atklātāku lomu nekā tās, ar kurām skatītāji viņu bija pieraduši asociēt. Filma tolaik tika uzņemta neviennozīmīgi, un arī Raiena vēlāk to nosauca par būtisku pagrieziena punktu savā karjerā. Viņa juta, ka auditorijai bijis grūti pieņemt viņu lomā, kas tik krasi atšķīrās no iepriekš izveidotā romantisko komēdiju tēla.
Tomēr viņas pazušana no ekrāniem nebija vienkārši stāsts par neveiksmīgām filmām. Raiena pati izvēlējās atkāpties. Pēc arvien retākiem kino darbiem aktrise uz aptuveni astoņiem gadiem faktiski pārtrauca filmēties. Vēlāk viņa skaidroja, ka bija nogurusi no dzīves Holivudas burbulī un vēlējās attīstīt citas savas dzīves daļas, nevis visu laiku būt tikai aktrise un slavenība. “Es paņēmu milzīgu pauzi, jo man šķita, ka ir tik daudz citu manas cilvēciskās pieredzes daļu, kuras vēlos attīstīt,” viņa stāstīja.
Raiena arī atzina, ka viņai daudz veselīgāk šķiet uztvert kino kā darbu, nevis kā dzīvesveidu.
Svarīga loma šajā izvēlē bija ģimenei. Raienai un Kveidam ir dēls Džeks Kveids, kurš vēlāk pats kļuva par aktieri un guva lielus panākumus seriālā “The Boys”. Savukārt 2006. gadā Raiena adoptēja meitu Deiziju no Ķīnas. Aktrise vēlāk stāstīja, ka bērni bijuši viena no galvenajām lietām, kam viņa vēlējusies veltīt vairāk laika ārpus filmēšanas laukuma.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
2023. gadā notika aktrises ilgi gaidītā atgriešanās uz lielā ekrāna. Raiena ne tikai atkal filmējās romantiskajā komēdijā “Kas notiek vēlāk”, bet pati filmu režisēja, bija viena no scenārija autorēm un producentēm. Viņas ekrāna partneris bija “X faili” zvaigzne Deivids Duhovnijs. Abi atveido bijušos mīļotos, kuri pēc daudziem gadiem nejauši sastopas lidostā un sniega vētras dēļ ir spiesti pavadīt nakti kopā. Tā bija Raienas pirmā nozīmīgā loma aptuveni astoņu gadu laikā un pirmā romantiskā komēdija kopš 2009. gada.
Simboliski, ka, veidojot filmu, Raiena daudz domājusi par Noru Efronu — režisori un scenāristi, kura bija cieši saistīta ar viņas lielākajiem romantisko komēdiju panākumiem. Filma pat tika veltīta 2012. gadā mirušajai Efronai.
Šobrīd Raiena gatavojas atkal parādīties romantiskajā komēdijā — šoreiz kopā ar Natāliju Portmani, Marku Rafalo un Rašidu Džounsu. Viņa pievienojusies Līnas Danemas jaunās Netflix filmas “Good Sex” aktieru sastāvam. Stāsta centrā būs Portmanes atveidotā pāru terapeite, kura pēc desmit gadus ilgušu attiecību izjukšanas 40 gadu vecumā atgriežas Ņujorkas randiņu pasaulē un nonāk starp diviem ļoti atšķirīgiem vīriešiem. Netflix apstiprinājis, ka filmā piedalās arī Raiena. Filma paredzēta 2026. gadam, lai gan precīzs pirmizrādes datums pagaidām nav paziņots.