Nikola Kidmena atklāj bērnības noslēpumu. Viņa cietusi no stostīšanās
Nikola Kidmena pastāstījusi par stostīšanos, ar ko saskārusies bērnībā. Tagad aktrise atklājusi, kā šī pieredze viņu ietekmējusi un kā ar to iemācījusies sadzīvot.
“Oskara” balvas laureāte atklājusi, ka bērnībā reizēm centusies kaut ko pateikt, taču vārdi nav nākuši pār lūpām. Arī tagad stostīšanās mēdz uz īsu brīdi atgriezties, tomēr gadu gaitā aktrise iemācījusies to kontrolēt.
Intervijā izdevumam “Attitude”, kurā Kidmena piedalījās kopā ar filmas “Praktiskā maģija 2” (“Practical Magic 2”) kolēģi Sandru Bulloku, austrāliešu aktrise pavēstīja: „Bērnībā es stostījos.” Bullokai tas bija pārsteigums. „Es nemaz nezināju, ka tu stostījies! Cik tev toreiz bija gadu?” viņa jautāja.
Nikolas Kidmenas pārmaiņas gadu gaitā
„Kādi četri, pieci, seši gadi. Apmēram tajā vecumā,” atbildēja Kidmena. „Es precīzi zināju, ko vēlos pateikt, un pat ļoti gribēju to pasacīt, taču vārdi nenāca pār lūpām. Man bija vajadzīgs laiks.”
Filmas “Mulenrūža” zvaigzne atklāja, ka arī tagad reizēm saskaras ar stostīšanos, taču gadu gaitā iemācījusies to kontrolēt – pirms runāšanas viņa uz brīdi apstājas un ietur pauzi. „Dažkārt tas ilgst tikai sekundi vai divas. Esmu apguvusi paņēmienu, kas man palīdz tikt galā,” stāstīja Kidmena. „Man vienmēr teica: ‘Apstājies, ieturi pauzi, padomā, ko vēlies pateikt, un tikai tad runā.’”
59 gadus vecā aktrise pieļauj, ka stostīšanos varētu būt veicinājis arī viņas kautrīgums. Pat tagad viņai nepatīk vienai ieiet cilvēku pilnā restorānā vai vienatnē doties uz ballīti. „Esmu ļoti kautrīga – patiešām ļoti. Bērnībā es arī stostījos. Ar laiku man izdevās to lielā mērā pārvarēt, taču reizēm kautrīgums joprojām atgriežas,” viņa atzina.
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Filma “Praktiskā maģija 2” kinoteātros skatāma no šīs nedēļas.