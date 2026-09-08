Dzintaru koncertzāles 2026. gada vasaras sezonas noslēguma koncerts "Raimonda Paula teātra mūzika"
2026. gada 5. septembrī izskanēja Dzintaru koncertzāles vasaras sezonas noslēguma koncerts "Raimonda Paula teātra mūzika".
Mūzika
Šodien 15:25
Uz skatuves Dreģe, Paukštello, Grāvelis un citi aktieri! Jūrmalā krāšņi izskan Raimonda Paula teātra mūzika. FOTOGALERIJA
Aizvadītās nedēļas nogalē Jūrmalā izskanēja Dzintaru koncertzāles vasaras sezonas noslēguma koncerts "Raimonda Paula teātra mūzika".
Noslēdzot aktīvo vasaras koncertsezonu Dzintaru koncertzāle aicināja izbaudīt koncertu ar izcilām Raimonda Paula teātra mūzikas melodijām, kuras iedzīvināja spožs Latvijas skatuves mākslinieku un mūziķu sastāvs.
Koncertā izskanēja skaistākās un iemīļotākās Raimonda Paula melodijas no leģendārām teātra izrādēm - "Meža gulbji", "Džons Neilands", "Šerloks Holmss" un citām. Klausītājus sagaidīja emocionāls un muzikāli bagāts ceļojums cauri Maestro teātra mūzikas zelta fondam, kur aizkustinošas dziesmas, neaizmirstamas melodijas un dažādu paaudžu talantīgi skatuves mākslinieki radīja īpašu svētku noskaņu.