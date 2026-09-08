Gandrīz desmit gadus bez lielām lomām: 72 gadus vecā Kima Beisingere pēc ilga laika atkal redzēta publiski
Holivudas zvaigzne Kima Beisingere, kura pēdējos gados sabiedrībā parādās ārkārtīgi reti, nesen pārsteigusi fanus ar retu publisku iznācienu Losandželosā.
72 gadus vecā “Betmens” un “L.A. Confidential” zvaigzne 17. augustā tika nofotografēta, dodoties ikdienas gaitās. Aktrise bija bez grima un izvēlējusies ļoti vienkāršu apģērbu — tumši pelēku sportiska stila jaku, brīvus saīsinātus džinsus, melnas sandales un zeķes. Viņas blondie mati bija saņemti augstā copē, bet tēlu papildināja saulesbrilles un svītraina auduma soma.
Beisingeres parādīšanās uzmanību piesaistījusi ne tikai tāpēc, ka aktrise jau gadiem dzīvo ļoti privāti, bet arī tādēļ, ka kopš viņas pēdējās lielās kino lomas pagājis gandrīz desmit gadu. Pēdējo reizi skatītāji viņu uz lielā ekrāna redzēja 2018. gada erotiskajā romantiskajā drāmā “Brīvība piecdesmit nokrāsās”, kur Beisingere atkārtoti atveidoja Elenu Linkolnu.
Tomēr aktrise uzsver — no kino viņa nav aizgājusi.
2025. gada intervijā žurnālam “Variety” Beisingere skaidroja, ka nav pensionējusies, bet vienkārši kļuvusi ļoti izvēlīga attiecībā uz lomām. “Es lasu ļoti daudz slikta materiāla,” viņa atzina.
Beisingere arī uzsvēra, ka aktiermāksla joprojām ieņem ļoti nozīmīgu vietu viņas dzīvē. “Tā ir vienīgā lieta, kas mani noturējusi virs ūdens — emocionāli, fiziski, visās šī vārda nozīmēs,” sacīja aktrise. “Tas mani vienkārši turpina virzīt uz priekšu."
Beisingeres karjeras spožākais periods bija 80. un 90. gados. Viņa kļuva par vienu no sava laika atpazīstamākajām Holivudas aktrisēm, filmējoties “Nekad nesaki nekad”, “9½ nedēļas”, “Betmens” un citos darbos. 1998. gadā par lomu filmā “L.A. Confidential” viņa saņēma “Oskaru” kā labākā otrā plāna aktrise.
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Ārpus kino Beisingere jau ilgstoši izvairās no sabiedrības uzmanības. Kopš 2014. gada viņai ir attiecības ar frizieri Miču Stounu, taču pāris savu privāto dzīvi publiski apspriež reti.
Beisingerei ir 30 gadus veca meita Īrija Boldvina no laulības ar aktieri Aleku Boldvinu. Beisingere un Boldvins bija precējušies no 1993. līdz 2002. gadam, un viņu šķiršanās savulaik bija ļoti skaļa un sarežģīta. Tomēr aktrise nesen atklāja, ka šodien abu attiecības esot pavisam citādas.
“Alekam un man ir lieliskas attiecības,” viņa sacīja “Variety”. “Es ļoti cienu to, kur viņš šobrīd atrodas savā dzīvē, un viņa ģimeni.”
Lai gan bijušie laulātie svētkus kopā nesvin un ikdienā tiekas reti, viņi joprojām uztur kontaktu. “Mēs sarunājamies. Viņš paņem telefonu un man piezvana,” stāstīja Beisingere. “Mums patiešām ir sirsnīgas un daudzējādā ziņā mīlošas attiecības, jo mums ir kopīga meita.”
Pašlaik Beisingere nav paziņojusi par kādu konkrētu jaunu kino projektu, taču viņas teiktais liecina, ka atgriešanās uz ekrāna joprojām ir iespējama.