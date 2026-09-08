VIDEO: Kristīne Lindenblate par skaistumkonkursu aizkulisēm un piedzīvoto vilšanos
Šovā "Slavenības. Bez filtra" tā dalībniece Kristīne Lindenblate atklāj, ka ceļš līdz skaistumkonkursu organizēšanai viņai bijis negaidīts.
Lai gan viņai ir maģistra grāds ekonomikā un savulaik šķitis, ka savu dzīvi saistīs ar finansēm, darbs ar cipariem ar laiku apnicis. Nejauša nokļūšana skaistumkonkursā savukārt aizrāvusi tik ļoti, ka Kristīne nolēmusi pati ķerties pie konkursu rīkošanas. Sākumā viņa izveidojusi komandu un kopā ar dombiedriem sākusi organizēt skaistumkonkursus. Taču aiz krāšņajiem pasākumiem drīz vien parādījušies arī konflikti un sarežģījumi. Gadiem ejot, sadarbība ar komandas biedriem pārtrūkusi, līdz Kristīne šajā jomā palikusi viena. “Pēc konkursa nekad nebiju domājusi, ka viss būs tādās intrigās,” par skaistumkonkursu aizkulisēm atklāj Kristīne.
Viņas dzīvē bijuši arī smagi personīgi pārbaudījumi. Kristīne stāsta, ka piedzīvojusi periodu, kad divus gadus praktiski nav izgājusi no mājas. Vēlāk viņa zaudējusi arī lielu daļu draugu, kas, viņasprāt, noticis pēc tam, kad publiski paudusi savus uzskatus par Latvijā notiekošo. Šī pieredze likusi Kristīnei pārdomāt, kas īsti ir patiesa draudzība. Viņa uzskata, ka atšķirīgi viedokļi nedrīkst būt iemesls attiecību pārraušanai – īsts draugs paliek līdzās arī tad, ja nepiekrīt otra cilvēka nostājai.