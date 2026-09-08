Pēc gandrīz 40 gadiem Toms Krūzs atgriezīsies vienā no savām slavenākajām lomām
Gandrīz četras desmitgades pēc oriģinālās filmas iznākšanas uz lielajiem ekrāniem atgriezīsies "Pērkona dienas" (Days of Thunder). Filmas turpinājumā savu slaveno lomu atkārtos Toms Krūzs, bet viņam pievienosies Anna Hetaveja.
Studija “Paramount Pictures” filmas pirmizrādi noteikusi 2028. gada 2. jūnijā — gandrīz 40 gadus pēc Tonija Skota režisētās oriģinālās filmas iznākšanas 1990. gadā. Krūzs filmā atkal atveidos ambiciozo NASCAR pilotu Kolu Triklu, savukārt Hetavejai uzticēta sacīkšu komandas īpašnieces un inženieres loma. Plašākas sižeta detaļas pagaidām netiek atklātas.
Krūzs nesen sociālajos tīklos jau publicēja pirmo reklāmas attēlu kopā ar Hetaveju, abiem pozējot NASCAR trasē.
Jaunās filmas režisors būs Džonatans Levīns, kurš iepriekš veidojis filmas “Tas tik ir pārītis!” un “Mr. Irrelevant”. Krūzs būs arī viens no projekta producentiem kopā ar Džeriju Brukheimeru un Tomiju Hārperu. Filmu paredzēts uzņemt īpaši lielajiem IMAX ekrāniem.
Oriģinālajā 1990. gada filmā Krūza atveidotais Kols Trikls ir jauns un pārgalvīgs sacīkšu braucējs, kuru jaunizveidotai NASCAR komandai piesaista pieredzējusi autosporta leģenda Harijs Hogijs, kuru spēlēja Roberts Duvāls. Filmā piedalījās arī Nikola Kidmena, Rendijs Kveids un Džons K. Railijs.
“Pērkona dienas” Krūza karjerā ieņem īpašu vietu arī privātu iemeslu dēļ — tieši filmas uzņemšanas laikā viņš iepazinās ar Kidmenu. Abi apprecējās 1990. gadā un laulībā nodzīvoja vairāk nekā desmit gadus.
Pagaidām nav zināms, vai jaunajā filmā bez Krūza atgriezīsies vēl kāds oriģinālā aktieru sastāva dalībnieks.
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“Pērkona dienas” turpinājums būs viens no Krūza nozīmīgākajiem nākamajiem franšīžu projektiem pēc tam, kad aktieris samazinājis iesaisti “Neiespējamā misija" filmu sērijā. Vienlaikus tiek gatavota arī vēl viena “Labākais šāvējs” filma.