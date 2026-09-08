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Šodien 16:16
Jauna auto vērtībā! Nansija Garkalne atrāda savu iespaidīgo briļļu kolekciju
Kanāla "360" šovā "Gandrīz ideālas vakariņas" viesi - aktieris Rihards Lepers, horeogrāfe Linda Kalniņa un mūziķis Horens Stalbe - dodas ciemos pie Nansijas Garkalnes. Pirms viesi sāk ierasties, Nansija lepni stāsta par kādu īpašu aizraušanos - briļļu kolekcionēšanu.
Nansija stāsta, ka brilles viņas dzīvē ieņem īpašu vietu. Kolekcijā ir gan kvalitatīvas un ikdienā valkājamas dizaina brilles, gan pavisam neparasti un amizanti eksemplāri. “Man ir ļoti liela briļļu kolekcija,” atklāj Nansija, lēšot, ka tās varētu būt pat aptuveni 200.
Nansija stāsta, ka brilles viņas dzīvē ieņem īpašu vietu.
Viņa neslēpj, ka kolekcija nav izveidota vienā dienā un tās vērtība kopumā ir iespaidīga. Nansija pat atzīst, ka par šīm brillēm iztērētā nauda varētu būt pielīdzināma jaunas automašīnas vērtībai.
Savukārt receptes ēdieniem, ko Nansija cēla galdā šovā "Gandrīz ideālas vakariņas", lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā, kur netrūkst arī citu interesantu ziņu!