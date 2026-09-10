Atbalsts Palestīnai maksājis dārgi. Sūzenai Sarandonai vairs negrib dot lomas
Holivudas zvaigzne Sūzena Sarandona apgalvo, ka pēc publiski paustā atbalsta Palestīnai viņa joprojām zaudē lomas Holivudā, turklāt dažas aģentūras iesaka viņu nenolīgt. Venēcijas kinofestivālā 79 gadus vecā aktrise atklāti pastāstījusi, kā politiskā nostāja ietekmējusi karjeru un kādēļ pēdējā laikā viņa vairāk strādā Eiropā.
Aktrise jau gadiem ilgi atklāti pauž atbalstu palestīniešiem un iepriekš atzinusi, ka šī nostāja negatīvi ietekmējusi viņas profesionālo karjeru. Pēc savas jaunākās filmas “The Echo Chamber” pirmizrādes Venēcijā šā gada 7. septembrī Sarandona pastāstīja, kā viņas aktīvisms ietekmējis iespējas iegūt jaunas lomas. Runājot par Izraēlas kara Palestīnā ietekmi uz pasaules politiku, Sarandona norādīja: „Man šķiet, ka skatījums ir pilnībā mainījies – gan par Palestīnas vēsturisko nozīmi, gan cionistu saikni ar Ameriku un mūsu politiku,” viņas teikto citē “The Guardian”.
Filmas “Thelma & Louise” zvaigzne piebilda: „Daudziem tas bija liels atklājums – cik daudz naudas ASV piešķir Izraēlai. Cilvēki to īsti pat neapzinājās.”
Sūzenas Sarandonas dekoltē laiku lokos
Runājot par savu karjeru, Sarandona atzina: „Man vēl pavisam nesen Holivudā nedeva lomas, jo ir aģentūras, kas joprojām iesaka cilvēkiem mani nenolīgt. Tā darbojas varas struktūras. Taču citviet pasaulē es jūtos gaidīta.” No sadarbības ar Sarandonu atteicās viņas pārstāvji ASV – talantu aģentūra “United Talent Agency”. Tas notika pēc tam, kad 2023. gada novembrī aktrise piedalījās Palestīnas atbalsta demonstrācijā Ņujorkā un sacīja: „Šobrīd daudzi cilvēki baidās būt ebreji un sāk saprast, kā šajā valstī bieži jūtas musulmaņi, kuri nereti tiek pakļauti vardarbībai.”
Vēlāk Sarandona par šiem izteikumiem atvainojās, tomēr savu atbalstu Palestīnai nemainīja. Šā gada februārī kādā intervijā viņa paziņoja, ka šīs nostājas dēļ daļā Holivudas aprindu ir nonākusi „melnajā sarakstā”. „Aģentūra mani atlaida tieši tāpēc, ka piedalījos demonstrācijā un publiski runāju par Gazā notiekošo, aicinot uz pamieru. Kļuva praktiski neiespējami pat parādīties televīzijā. Nezinu, vai pēdējā laikā kaut kas ir mainījies, taču es nevarēju piedalīties nevienā lielā filmā vai projektā, kas saistīts ar Holivudu,” viņa stāstīja Spānijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Pēdējā laikā 79 gadus vecās aktrises profesionālais ceļš lielākoties turpinās Eiropā. Venēcijā izrādītajā filmā “The Echo Chamber” viņa spēlē kopā ar Alīsiju Vikanderi un Luku Marinelli.
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Šā gada Venēcijas kinofestivālā netrūkst arī diskusiju par sabiedriski un politiski aktuāliem jautājumiem. Jau festivāla atklāšanas preses konferencē žūrijas priekšsēdētāja Megija Džilenhola uzsvēra, ka kino ir „neizbēgami politisks”.” Vēl pirms festivāla sākuma vairāk nekā 100 mākslinieku, tostarp “Pink Floyd” mūziķis Rodžers Voterss, krievijas diktatora Vladimira Putina kvēls atbalstītājs, parakstīja atklātu vēstuli, aicinot festivāla rīkotājus vēl aktīvāk paust atbalstu Palestīnai.