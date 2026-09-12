Pirms 50 gadiem slaveni bija viņi — šodien Holivudā spoži mirdz arī viņu bērni.
Slavenības
Šodien 07:54
Viņu vecāki bija 70. gadu Holivudas zvaigznes, bet šodien slaveni ir arī bērni - vai zināji par šo radniecību?
Slavens uzvārds Holivudā var atvērt daudzas durvis, taču tas vēl negarantē, ka bērnam izdosies atkārtot vecāku panākumus. Tomēr vairāku 70. gadu kino un televīzijas ikonu atvases pierādījušas, ka spēj izveidot tikpat iespaidīgas — dažkārt pat vēl spožākas — karjeras.
Kamēr viņu vecāku vārdi pirms aptuveni 50 gadiem rotāja kinoteātru afišas un dominēja Holivudas uzmanības centrā, šodien uz sarkanajiem paklājiem arvien biežāk redzami viņu bērni. Daži izvēlējušies aktiermākslu, citi kļuvuši par režisoriem vai producentiem, bet daudziem izdevies izkļūt no slavenā uzvārda ēnas un kļūt par zvaigznēm pašiem.
Lūk, kuri 70. gadu Holivudas spīdekļi var lepoties ar bērniem, kuri arī 2026. gadā turpina ģimenes vārdu nest kino un televīzijas pasaulē.