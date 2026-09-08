Andželīna Džolija kopā ar dēlu negaidīti apmeklē kara plosīto Harkivu
Holivudas aktrise Andželīna Džolija kopā ar savu dēlu Noksu negaidīti apmeklējusi Ukrainas pilsētu Harkivu, kuru gandrīz ik dienu apdraud Krievijas dronu un raķešu uzbrukumi.
Par slavenās aktrises viesošanos pirmdien sociālajā tīklā "Instagram" paziņoja Ukrainas Boksa federācija. “Slavenā aktrise Andželīna Džolija apmeklēja Harkivas boksa klubu "Spadkoyemez",” pavēstīja federācija, publicējot attēlu, kurā Džolija kopā ar dēlu redzama boksa studijā.
Kā norādīja federācija, Nokss klubā piedalījies kopīgā treniņā ar ukraiņu cīkstoņiem. Ne pati aktrise, ne Ukrainas valdība viņas vizīti pagaidām nav komentējusi.
Kluba īpašnieks Pavlo Čiško atklāja, ka, svētdien pieņemot studijas rezervāciju, viņam nav bijis ne jausmas, ka pie viņiem ieradīsies pasaulslavenā aktrise. “Visiem, kuri jautāja – tas nav joks un nav mākslīgais intelekts. Tā bija tīrā nejaušība – mums par lielu prieku Andželīna Džolija iegriezās mūsu studijā,” viņš sacīja.
“Viņa manam dēlam pajautāja, cik ilgi viņš jau nodarbojas ar sportu. Tas apliecina viņas cieņpilno attieksmi pret cilvēkiem,” norādīja Čiško. Uz kluba īpašnieku labu iespaidu atstājis arī Džolijas dēls. “Viņas dēls līdzinās savai mātei,” viņš sacīja, piebilstot, ka Nokss nenogurstoši spiedis cilvēkiem rokas. “Tas bija patiešām burvīgi.”
Harkiva atrodas Ukrainas ziemeļaustrumos netālu no Krievijas robežas. Ukrainas otrā lielākā pilsēta kopš kara sākuma regulāri cieš no Krievijas uzbrukumiem un gandrīz katru dienu kļūst par dronu un raķešu triecienu mērķi. Šī nav pirmā, kad Džolija viesojas Ukrainā. No 2012. līdz 2022. gadam viņa bija ANO Bēgļu aģentūras īpašā sūtne un Ukrainu apmeklējusi vismaz divas reizes. Viena no vizītēm notika dažus mēnešus pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gadā.