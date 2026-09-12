90. gados viņa filmējās vienā hitā pēc otra - kāpēc “Hokus Pokus” zvaigzne Tora Bērča vēlāk pazuda no uzmanības centra?
Tikai 11 gadu vecumā Tora Bērča kļuva par vienu no atmiņā paliekošākajām 1993. gada filmas “Hokus Pokus” zvaigznēm, atveidojot drosmīgo Dani Denisoni, kura kopā ar brāli stājās pretī Sandersonu māsām. Tobrīd jaunajai aktrisei jau bija vairāki nozīmīgi darbi, bet turpmākie gadi solīja vēl spožāku Holivudas karjeru. Tomēr pēc panākumiem filmās “Amerikāņu skaistums” un “Spoku pasaule” Bērča no lielā kino uzmanības centra gandrīz pazuda.
Kā vēlāk skaidroja pati Bērča, viņa zināmā dzīves posmā apzināti vēlējusies atkāpties no slavenību pasaules, iegūt izglītību un noskaidrot, vai dzīvē vēlas darīt ko citu. Tagad, 44 gadu vecumā, viņa atkal regulāri filmējas, darbojas arī kā režisore un 2026. gadā jau pabeigusi darbu pie vēl vienas jaunas filmas.
Bērča sāka strādāt izklaides industrijā ļoti agri. Jau bērnībā viņa filmējās reklāmās un televīzijā, bet astoņdesmito gadu beigās parādījās filmā “Purple People Eater”. Vēl pirms “Hokus Pokus” viņa bija redzama arī 1992. gada trillerī “Patriotu spēles” kopā ar Harisonu Fordu. Vēlāk viņa bija skatāma arī komēdijā “Nedienas ar mērkaķīti”.
Tomēr tieši Dani loma “Hokus Pokus” kļuva par vienu no viņas atpazīstamākajiem bērnības darbiem. Interesanti, ka filma pēc pirmizrādes nebūt nebija tāds fenomens, par kādu tā kļuva vēlāk. Gadu gaitā tā ieguva kulta statusu un kļuva par neatņemamu Helovīna sezonas klasiku.
Bērčas karjera turpināja augt. 1995. gadā viņa piedalījās filmā “Now and Then”, bet īstais pārejas punkts no bērnu lomām uz pieaugušo kino pienāca dažus gadus vēlāk. 1999. gadā Bērča atveidoja Džeinu Bērnamu “Oskariem” bagātīgi godalgotajā filmā “Amerikāņu skaistums”, savukārt 2001. gadā viņa kopā ar Skārletu Johansoni filmējās kulta drāmā “Spoku pasaule”. Par pēdējo darbu Bērča saņēma arī “Zelta globusa” nomināciju.
Likās, ka viņai priekšā ir ilgstoša karjera Holivudas pirmajās rindās. Taču tā nenotika.
Pati aktrise vēlāk atzinusi, ka pāreja no bērnu zvaigznes uz pieaugušu aktrisi izrādījusies sarežģīta. Tolaik Holivudā dominējušas pusaudžu komēdijas un noteikts jauno aktrišu tēls, kurā viņa pati sevi īsti neredzējusi. 2026. gada intervijā “The Independent” Bērča stāstīja, ka bērnu zvaigznes statusu nemainītu pret citu pieredzi, tomēr tam esot bijusi augsta cena.
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Arī viņas spītīgais raksturs ne vienmēr palīdzēja. Jau agrāk Bērča atzinusi, ka mēdza apstrīdēt režisoru un producentu lēmumus un ne vienmēr bija gatava pieņemt Holivudas spēles noteikumus. Tolaik ārvalstu medijos daudz tika vēstīts arī par konfliktiem, kas karjeras gaitā izveidojās ap aktrisi un viņas tēvu Džeku Bērču, kurš ilgstoši bija arī viņas menedžeris. 2010. gadā īpaši plašu rezonansi izraisīja Bērčas atlaišana no ārpus Brodvejas iestudējuma “Drakula”. Režisors toreiz apgalvoja, ka viņas tēvs esot draudējis citam aktierim; Džeks Bērčs to noliedza.
Taču pati Bērča savus klusākos gadus vēlāk raksturoja arī daudz vienkāršāk — viņai vajadzējis laiku sev. Viņa studēja un ieguva izglītību juridisko zinību jomā. 2026. gadā aktrise atklāja, ka tolaik nopietni domājusi par iespēju vispār neatgriezties izklaides industrijā un vēlējusies saprast, kā sabiedrībā darbojas vara, likumi un politika. Galu galā viņa nonāca pie secinājuma, ka aktiermāksla tomēr ir tas, ko viņa vēlas darīt.
Bērča pie aktiermākslas aktīvāk sāka atgriezties pagājušās desmitgades vidū. Viņa piedalījās zinātniskās fantastikas seriālā “Colony”, bet 2019. gadā filmējās kritiķu atzinīgi vērtētajā “The Last Black Man in San Francisco”. Tajā pašā gadā viņa pievienojās arī vienam no tā laika populārākajiem televīzijas seriāliem — “Staigājošie miroņi”, kur atveidoja Mēriju jeb Gammu.
2022. gadā Bērčai bija paredzēta loma arī Netflix hitā “Wednesday”. Viņa bija sākusi filmēties, taču projektu pameta pirms sava darba pabeigšanas. Sākotnēji Netflix norādīja uz ģimenes apstākļiem, bet Bērča vēlāk skaidroja, ka notikušas izmaiņas viņas tēla attīstībā un galu galā atgriezties filmēšanas laukumā vairs neesot izdevies.
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2022. gadā viņa debitēja režijā ar televīzijas filmu “The Gabby Petito Story”, kas balstīta plašu sabiedrības uzmanību piesaistījušajā Gabijas Petito slepkavības lietā. Vēlāk tika paziņots, ka viņa režisēs Elmoram Leonardam piedēvētā kriminālromāna “Mr. Paradise” ekranizāciju. Ja projekts tiks realizēts, Bērča kļūs par pirmo sievieti, kas režisējusi Leonarda darba ekranizāciju.
Taču viens no skaļākajiem Bērčas pēdējo gadu darbiem bija Kristenas Stjuartes pilnmetrāžas režijas debija “The Chronology of Water”. Filmas pirmizrāde notika 2025. gada Kannu kinofestivālā, kur Bērča pēc ilgāka laika atkal bija redzama uz viena no pasaules kino nozīmīgākajiem sarkanajiem paklājiem. Vēlāk viņa parādījās seriāla “Mayfair Witches” otrajā sezonā Giffordas Meifēras lomā, atkal nonākot pārdabisku un raganu stāstu pasaulē vairāk nekā 30 gadus pēc “Hokus Pokus”.
Savukārt tikai 2026. gada augustā kļuva zināms, ka Bērča ir viena no jaunās neatkarīgās ģimenes drāmas “The Last Seder” zvaigznēm. Viņai priekšā ir vēl viens projekts — drāma “Civilian”, kurā Bērča filmēsies kopā ar Džeku Kesiju. 2026. gada februārī tika paziņots, ka filmas uzņemšana paredzēta vēl šogad.
Tāpat pastāv iespēja, ka Bērča vēlreiz atgriezīsies arī pie lomas, ar kuru daudzi skatītāji viņu iepazina bērnībā. “Hokus Pokus 3” pašlaik oficiāli tiek izstrādāta, un ir apstiprināts, ka Sandersonu māsu lomās atkal plānots redzēt Beti Midleri, Sāru Džesiku Pārkeri un Ketiju Nadžimiju. Bērčas dalība pagaidām nav apstiprināta.
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Tomēr aktrise jau iepriekš likusi saprast, ka iespēju atgriezties Dani lomā nenoraida. Viņa sacīja, ka labprāt uzzinātu, kas ar Dani noticis pēc visiem šiem gadiem, un ir “ļoti atvērta” idejai par atgriešanos.