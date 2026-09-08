“Ārsts teica, ka man atlikuši aptuveni 10 gadi.” Pamela Andersone atklāj, kā biedējoša diagnoze apgrieza viņas dzīvi kājām gaisā
Aktrise Pamela Andersone, kura gadu desmitiem sabiedrībai bijusi pazīstama kā viena no seriāla “Pludmales patruļa” spilgtākajām zvaigznēm, atklāti atgriezusies pie viena no smagākajiem periodiem savā dzīvē. 59 gadus vecā aktrise atcerējusies brīdi, kad ārsts viņai paziņoja par saslimšanu ar C hepatītu un izteica biedējošu prognozi – viņai, iespējams, atlikuši vien aptuveni desmit gadi.
Par piedzīvoto Andersone runāja svētdien, 6. septembrī, Venēcijā notikušajā “amfAR Gala Venezia 2026”, kur viņai tika pasniegta organizācijas “Award of Courage” jeb Drosmes balva. Pasākums norisinājās 83. Venēcijas kinofestivāla laikā.
Uzrunājot viesus, Andersone atcerējās 2002. gadu, kad uzzinājusi par saslimšanu ar C hepatītu. “Tas bija nāves spriedums,” viņa sacīja, atceroties ārsta toreiz teikto. Pēc aktrises vārdiem, viņai paziņots, ka dzīvošanai varētu būt atlikuši aptuveni desmit gadi.
Iepriekš Andersone stāstījusi, ka ar C hepatīta vīrusu inficējusies, daloties ar tetovēšanas adatu ar savu bijušo vīru, grupas “Mötley Crüe” bundzinieku Tomiju Lī. Abi laulībā sagaidīja divus dēlus – Brendonu Tomasu un Dilanu Džegeru. Tieši domas par bērniem, pēc aktrises teiktā, diagnozes saņemšanu padarījušas īpaši smagu.
Andersone uzsvēra, ka viņu visvairāk biedējusi nevis pašas nāve, bet gan jautājums par to, kas notiks ar viņas toreiz vēl mazajiem bērniem. Viņa atzina, ka ārsta prognoze ilgstoši ietekmējusi gan viņas lēmumus, gan skatījumu uz dzīvi. “Nevis bailes no nāves, bet bailes par to, kas varētu notikt ar maniem mazajiem bērniem,” savu toreizējo sajūtu raksturoja aktrise. “Tas apgrieza manu dzīvi kājām gaisā.”
Arī ārstēšanās finansiāli bijusi ļoti smaga. Andersone atklāja, ka tās apmaksāšanai iztērējusi praktiski visu, kas viņai tobrīd bijis bankas kontā. Tomēr cīņa izrādījās veiksmīga – 2015. gadā aktrise publiski paziņoja, ka ir izārstējusies no C hepatīta.
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Tagad, vairāk nekā desmit gadus vēlāk, Andersone par šo dzīves posmu runā pavisam citādi. “Es neesmu upuris, es esmu uzvarētāja,” viņa sacīja Venēcijā, piebilstot, ka šobrīd jūtas spēcīgāka un spējīgāka, nekā savulaik varējusi iedomāties. Aktrise arī uzsvēra, ka nevēlas sevi redzēt kā “nelaimē nonākušu meiteni”, lai cik viegli reizēm būtu iejusties šādā lomā.
Drosmes balvu Andersonei pasniedza režisors un aktieris Taika Vaititi, ar kuru viņa filmējusies gaidāmajā drāmā “Place to Be”. Filmas režisors ir Kornēls Mundruco, bet tajā piedalās arī Elena Bērstina, Edgars Ramirezs, Lena Veita, Marejs Bārtlets un Maika Monro. Filmas pirmizrāde Venēcijas kinofestivālā paredzēta 9. septembrī.